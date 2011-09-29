به گزارش خبرنگار مهر، تپه هفت هزار ساله تپه حصار در شهر دامغان با عبور شبانه‌روزی دهها قطاری که مسیر تهران ــ مشهد را طی می کنند تخریب شده است به طوری که اکنون دیگر اثری از کاخ ساسانی این محوطه دیده نمی‌شود.

باستان شناسان بر این باورند که اگر کاوش ها در این محوطه با جدیت بیشتری ادامه پیدا می کرد، زوایای نامعلومی از زندگی این دوره تاریخی آشکار می شد. چون تپه حصار دارای 12 هکتار زمین باستانی است که با محدوده باستانی اطراف آن به 81 هکتار نیز می رسد اما از این میزان تنها حدود هشت هکتار زیر کشت نیست!

اما ریل قطار نیز درست از وسط همین زمین رد می شود. حتی در این محوطه هیچ نگهبانی نیز وجود ندارد تا حداقل موتورسواران این تپه را به پیست موتور سواری تبدیل نکنند.

سکوت روز گردشگری در هیاهوی جشن های جهانی

جشن روز گردشگری درحالی با برنامه های تکراری و سکوت تبلیغاتی در ایران برگزار شد که کشورهای خارجی ببیشترین تلاش خود را برای جذب گردشگر و معرفی جاذبه های کشور خود در روز جهانگردی به کار می گیرند.

روز پنجم مهر ماه مصادف با 27 سپتامبر در همه کشورهای جهان به عنوان روز جهانی جهانگردی جشن گرفته شد اما ایران این روز را با برنامه های تکراری و در سکوت تبلیغاتی گذراند.

سوداگران خانه های تاریخی بزرگترین تهدید تهران

عضو شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه در اختیار قرار دادن بناهای تاریخی به عده‌ای سوداگر بزرگترین تهدید شهر تهران است،گفت: تبدیل این بناها به آپارتمان باعث می‌شود تا بخش اعظمی از خاطرات شهری پاک شود.

احمد مسجد جامعی تصریح کرد: تبدیل این بناها به آپارتمان باعث می‌شود تا بخش اعظمی از خاطرات شهری پاک شود و چیزی که شهروندان را به هم گره می‌زند خاطرات مشترک است، پس سازمان زیباسازی باید به خاطرات مشترک شهروندان توجه ویژه‌ای داشته باشد.

افتتاح مدرسه پاییزی گردشگری

مدرسه پاییزی گردشگری پنجم مهر ماه مصادف با روز جهانی جهانگردی در دانشگاه علم و فرهنگ با حضور جمعی از اساتید و دانشجویان رشته گردشگری افتتاح شد.

پس از این همایش کارگاههای آموزشی مدرسه پاییزی گردشگری با حضور جمعی از اساتید دانشگاهی و کارشناسان گردشگری از روز 6 تا 17 مهر ماه در دانشگاه علم و فرهنگ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی، مرکز آموزش عالی علمی و کاربردی تهران و پژوهشکده فرهنگ و هنر برگزار می‌شود.

آمار سفرها در تعطیلات غیر واقعی است

رئیس دانشگاه علم و فرهنگ با انتقاد از آمار بالای نفر سفرها در تعطیلات گفت: این تعداد سفر صرفا یک جا به جایی است نه مسافرت.

محمد حسین ایمانی خوشخو اظهار داشت: اگر چه می گوییم که در تعطیلات نوروز صد میلیون سفر داشته ایم اما این تعداد سفر صرفا یک جا به جایی است نه مسافرت چون مسافرت ملزومات خود را می خواهد.

آغاز هفته گردشگری در ایران با اتمام فصل سفر

هفته گردشگری در ایران درست زمانی آغاز می‌شود که فصل سفر در کشور با شروع ماه مهر به پایان می رسد اما یک راهنمای گردشگری می‌گوید این ماه آغاز فصل ورود تورهای خارجی به ایران است.

یک راهنمای گردشگری گفت: در برخی از کشورهایی که در نیم کره جنوبی قرار دارند این روز در فصل پر مسافر آنها قرار دارد و در بسیاری از کشورهایی که در نیمکره شمالی قرار دارند از این ماه فصل کم مسافر شروع می شود بنابراین نامگذاری این روز بر حسب موقعیت گردشگری کشورها نبوده است.

آرش نورآقایی با بیان اینکه هر روزی که انتخاب می شد برای همه مردم دنیا یا کم گردشگر بود و یا پر گردشگر گفت: در ایران اگر چه با فرارسیدن ماه مهر فصل پر گردشگر به پایان می رسد اما این ماه اتفاقا یکی از بهترین ایام برای ورود تورهای گردشگری خارجی است.

تخفیف دادن هتلها بهانه‌ای برای پرکردن برنامه‌های هفته گردشگری

تخفیف هتلداران به مناسبت هفته گردشگری که سازمان میراث فرهنگی همواره آن را به عنوان یکی از برنامه‌های ویژه حود در هفته گردشگری اعلام می کند به دلیل نبود مسافر است نه برنامه‌ریزی برای داشتن یک هفته پرنشاط!

اتحادیه های هتلداری در کشور همزمان با هفته گردشگری تخفیفهایی حتی تا 50 درصد نیزدر این ایام برای اتاقهایشان در نظر می گیرند و سازمان میراث فرهنگی هم آن را با افتخار جز یکی از برنامه های ویژه این هفته عنوان می کند درحالی که هفته گردشگری در ایران با تمام شدن فصل سفر آغاز می شود و کمتر مسافری را می توان در هتلها مشاهده کرد.

سنگ قبر بنیانگذار مکتب مینیاتور شکست

سنگ قبر بنیانگذار مکتب مینیاتور تهران و روزنامه نگار کرمانی درحالی بر اثر گودبرداری تخریب شد که پیش از این مسئولان بقعه شیخ صدوق قول داده بودند در طرح توسعه شبستان این آرامگاه، آسیبی به سنگ قبرهای تاریخی این مجموعه وارد نشود.

اما هادی تجویدی بنیانگذار مکتب مینیاتور تهران و حسین کوهی کرمانی، ادیب، محقق، روزنامه‌نگار و شاعر اهل کرمان نیز در قبرستان ابن بابویه دفن شده اند اما طبق گفته کارکنان حاضر در این آرامگاه، سنگ قبرهای این دو شخصیت فرهنگی و هنری در طرح توسعه شبستان تخریب شده است با این وجود، مسئولان سازمان میراث فرهنگی همچنان در برابر این اقدامات سکوت کرده اند.

خانه نخستین رئیس بیمارستان بلدیه پارکینگ می‌شود

رئیس کمیته ملی موزه های ایران (ICOM) گفت: خانه تاریخی دکتر ارسطو علاج، نخستین رئیس بیمارستان بلدیه تهران که قدمت آن به اواخر دوره قاجاریه می رسد، از مالک فعلی آن خریداری شده و به زودی به پارکینگ مجتمع تجاری خلیج فارس تبدیل می‌شود.

سید احمد محیط طباطبایی گفت: منزل و مطب دکتر ارسطو علاج نخستین رئیس بیمارستان بلدیه تهران در یک ساختمان واقع شده است که از یادگارهای دوره پهلوی اول و اواخر دوره قاجاریه به شمار می آید.

محدوده تاریخی چشمه علی شهر ری ساماندهی می‌شود

بهروز کاشف مدیر بافتهای تاریخی شهر تهران گفت: محدوده چشمه علی شهر ری به عنوان یکی از اماکن گردشگری و تاریخی شهر تهران ساماندهی می شود. پس از نهایی شدن طرح ساماندهی چشمه علی و با تصویب کمیسیون ماده 5 شهرداری تهران اقدامات اجرایی آن آغاز می شود.

کاشف با اشاره به بی توجهی به بافت تاریخی چشمه علی تصریح کرد: امیدواریم با ساماندهی محدوده چشمه علی، گردشگری در این محدوده تاریخی که هم اکنون بسیار مهجور و محروم واقع شده است رونق ‌گیرد.

ایران باید 8 میلیون گردشگر داشته باشد نه سه میلیون!

عضو جامعه تورگردانان ایران با اشاره به گفته مسئولان سازمان میراث فرهنگی مبنی بر رشد 300 درصدی ورود گردشگر خارجی به ایران گفت: بر این اساس ایران باید اکنون در سال 2011 میزبان هشت میلیون گردشگر خارجی باشد نه سه میلیون نفر.

محمدعلی واقفی، آمارهای گردشگری اعلام شده از سوی سازمان میراث فرهنگی مبنی بر رشد 300 درصدی ورود گردشگر خارجی به ایران را فاقد مبنای علمی دانست و گفت: فکر نمی کنم کسی رشد 300 درصدی ورود گردشگران خارجی را باور کند چون لازمه تحقق این آمار داشتن هتلها و زیرساختهای گردشگری بسیاری است.