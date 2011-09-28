وحید فرجی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: این عصر شعر توسط آستانه مقدسه حرم حضرت معصومه (س) برگزار می‌شود و استادان مطرح و شاعران موفق شعر آیینی همچون محمدعلی مجاهدی، موسوی گرمارودی و فلاح، ناصر حامدی، عباس محمدی، قاسم صرافان و علی اصغر شیری در این عصر شعر به شعرخوانی می‌پردازند.



رئیس حوزه هنری قم از سید بشیر حسینی، حسین رستمی، محمد غفاری به عنوان دیگر شاعرانی نام برد که در این عصر شعر در مدح و منقبت حضرت فاطمه معصومه (س) و حضرت امام رضا (ع) به شعر خوانی خواهند پرداخت.



وی افزود: طبق برنامه ریزی‌های صورت گرفته حوزه هنری استان نیز در نظر دارد مراسم‌ی همچون عصر شعر را هر ساله در روز میلاد حضرت معصومه (س) برگزار کند.



فرجی بیان کرد: با توجه به حضور بارگاه ملکوتی حضرت معصومه (س) در شهر قم، ‌برنامه‌های میلاد این بانوی بزرگوار باید تفاوت چشمگیری نسبت به سایر شهر‌ها داشته باشد.



رونمایی از مجموعه شهر" در سایه بیت نور"



وی افزود: همزمان با برگزاری این عصر شعر مجموعه شعر "در سایه بیت نور" که شامل برخی از سروده‌های شاعران جوان استان قم در ستایش کریمه اهل بیت است و توسط حوزه هنری انتشار یافته رونمایی می‌شود.



یاد آور می‌شود: عصر شعر کرامت همزمان با ولادت حضرت فاطمه معصومه (س) در عصر روز پنجشنبه ۷ مهرماه ساعت ۱۶ و ۳۰ دقیقه در شبستان امام خمینی (ره) حرم مطهر کریمه اهل بیت برگزار می‌شود.