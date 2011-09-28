12 هزار واحد مسکن مهر در خراسان رضوی افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا قاسمی پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه شواری مسکن استان در خصوص شهرک مهرگان گفت: با مساعدت های وزیر یک میلیارد و 200 میلیون تومان جهت مسیر دسترسی محور کلات به شهرک و یک میلیارد تومان نیز جهت مسیر دسترسی جاده سیمان به شهرک اختصاص یافته است.

قاسمی افزود: همچنین 200 میلیون تومان اعتبار جهت مسیر دسترسی روستاها به شهرک هزینه شده است.

مدیرکل مسکن و شهرسازی خراسان رضوی از اختصاص 180 میلیون تومان اعتبار جهت ساخت مسجد و احداث فضای سبز در این شهرک خبر داد.

وی همچنین گفت: چهار باب مدرسه در این شهرک احداث خواهد شد که در مهر ماه سال آینده به بهره برداری می رسد.