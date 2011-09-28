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۶ مهر ۱۳۹۰، ۱۳:۴۵

همزمان میلاد امام رضا (ع)/

12 هزار واحد مسکن مهر در خراسان رضوی افتتاح می شود

12 هزار واحد مسکن مهر در خراسان رضوی افتتاح می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیرکل مسکن و شهرسازی خراسان رضوی از افتتاح 12 هزار و 432 واحد مسکن مهر همزمان با میلاد امام رضا(ع) در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا قاسمی پیش از ظهر چهارشنبه در  جلسه شواری مسکن استان در خصوص شهرک مهرگان گفت: با مساعدت های وزیر یک میلیارد و 200 میلیون تومان جهت مسیر دسترسی محور کلات به شهرک و یک میلیارد تومان نیز جهت مسیر دسترسی جاده سیمان به شهرک اختصاص یافته است.

قاسمی افزود: همچنین 200 میلیون تومان اعتبار جهت مسیر دسترسی روستاها به شهرک هزینه شده است.

مدیرکل مسکن و شهرسازی خراسان رضوی از اختصاص 180 میلیون تومان اعتبار جهت ساخت مسجد و احداث فضای سبز در این شهرک خبر داد.

وی همچنین گفت: چهار باب مدرسه در این شهرک احداث خواهد شد که در مهر ماه سال آینده به بهره برداری می رسد.

کد مطلب 1419106

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