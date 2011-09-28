برنامه های هفته گردشگری چهارمحال و بختیاری اعلام شد

پیمان فاضلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برنامه های مهمی از قبیل به صدا در آمدن زنگ گردشگری در مدارس استان، راه اندازی ایستگاه نقاشی در مدارس، غبار روبی گلزار شهدا توسط کارکنان اداره میراث فرهنگی این استان، راه اندازی اتوبوس گردشگری جهت کارمندان ادارات و نهادهای دولتی، بازدید از سرای سالمندان و موسسه های خیریه این استان در هفته گردشگری اجرا می شود.

وی افزود: در این هفته برنامه های دیگری شامل افتتاح پروژه های سرمایه گذاری، صعود به قلل مرتفع این استان، برگزاری شب شعر در قلعه دزک، راه اندازی نمایشگاه صنایع دستی در موزه های این استان، برگزاری مسابقه عکس با موضوع طبیعت در پاییز، نظافت کانون های گردشگری توسط دانش آموزان، دیدار با امام جمعه استان و ... اجرا می شود.

سرپرست معاونت گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان چهارمحال و بختیاری هدف از برگزاری برنامه های هفته گردشگری را معرفی فرصتهای گردشگری و احترام به میراث طبیعی، تاریخی و معنوی استان برشمرد.

وی صنعت گردشگری را یک صنعت پاک برای توسعه اقتصادی و اجتماعی جامعه بر شمرد و بیان داشت: شعار هفته گردشگری در سال جاری گردشگری پیوند فرهنگها است.

هفته گردشگری از پنجم لغایت 11 مهرماه سال جاری برگزار می شود.

