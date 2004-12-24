آخرين تحولات انتخاباتي عراق(4)

خبر 19) نشست آشتي ملي عراقي ها در اردن



سايت ايلاف نوشته است كه 80 شخصيت عراقي ازامروز جمعه به مدت سه روز در امان پايتخت اردن گردهم مي آيند تا راه هاي دستيابي به آشتي ملي را در عراق بررسي كنند.



طارق علي الصالح رئيس مجمع حقوقدانان عراقي در لندن كه كنفرانس آشتي ملي را با همكاري اتحاديه حقوقدانان عراقي در بغداد ساماندهي مي كند، گفته است : شخصيت هايي كه در نشست امان شركت مي كنند از اساتيد دانشگاه ها و روساي عشائر و وكلاي و قضات و سياستمداران از طيف ها و قويمت ها و نژادهاي مختلف ملت عراق هستند و در طي سه روز راه هاي تحقق آشتي ملي وهمچنين امكان مشاركت اعضاي حزب بعث منحله عراق كه مرتكب جنايات بر ضد عراقي ها نشده اند در عمليات سياسي و آشتي ملي بررسي مي كنند.



به گفته وي كنفرانس درنهايت به توصيه هاي متعددي درباره راهكارها وچارچوب هاي رسيدن به آشتي ملي دست خواهد يافت وآن رابه تمام نيروهاي سياسي در كشور براي آغاز اجراي آن ارائه خواهد كرد.



با وجود اينكه دولت موقت عراق پيشنهاد بحرين را براي برگزاري كنفرانسي با همين هدف در منامه رد كرده است برگزاري اين نشست در امان سوال برانگيز مي باشد.



علي صالح درباره علت برگزاري اين كنفرانس در امان نبود مي گويد : به علت نبود شرايط مناسب امنيتي در عراق و همچنين دورنگه داشتن آن از هرگونه تاثيرات دولتي براي اينكه مناقشات و مذاكراتش وتوصيه هاي آن به دور از هرگونه دخالت چه از سوي مقامات يا نيروهاي سياسي ديگر باشد، اين كنفرانس در امان برگزار مي شود.



شايان ذكر است كه اياد علاوي نخست وزير موقت عراق اخيرا در پايتخت اردن با شماري از شخصيت هاي عراقي مقيم خارج براي بررسي مشاركت آنها در انتخابات آينده و ورود در عمليات سياسي ديدار كرد اما هيچ بعثي در ميان آنها نبود.



خبر 20 ) استفاده از افسران ارتش بعثي سابق عراق درتشكيلات وزارت كشور براي مشاركت در تامين امنيت انتخابات عراق



صباح كاظم سخنگوي رسمي وزارت كشور عراق از طرح اين وزارت براي كمك گرفتن از افسران ارتش سابق عراق براي پيوستن به نيروهاي ويژه اين وزارت خبر داد.

به گفته وي ، به علت اينكه آموزش پليس عراق به زمان طولاني نياز دارد لذا تصميم گرفتيم از افسران ارتش سابق عراق كه لياقت و شايستگي دارند، كمك بگيريم كه در حال حاضر از آنها در گردان هاي نيروهاي ويژه وزارت كشور استفاده شده است .

به گفته وي ، مسئوليت وزارت كشور آماده كردن طرح امنيتي و حفظ امنيت شهروندان عراقي در جريان انتخابات است و اين دولت اين عمليات را در مناطق مختلف عراق انجام مي دهد .

صباح افزود : وزارت كشور آماده است به وزارت دفاع و نيروهاي چند مليتي كمك كند و تماس ها و ديدارهاي مستمري براي اين منظور با هيات عالي اجرايي انتخابات عراق و جريان هاي بين المللي كه آمادگي خود را براي كمك به نظارت و تامين سلامت عمليات انتخابات اعلام كرده اند،‌ ادامه مي دهد.

وي تاكيد كرده است كه وزارت كشور و دفاع مي توانند بر اساس طرح امنيتي خود امنيت انتخابات را تامين كنند.

منابع عراقي اين هفته به اين نكته اشاره كرده بودند كه 70 هزار نظامي عراقي از اعضاي پليس و گارد ملي در فراهم كردن شرايط مناسب امنيتي براي انتخابات شركت خواهند كرد.



خبر 21) مخالفت با مشاركت نيروهاي سازمان بدر در تامين انتخابات عراق

وزارت كشور عراق با پيشنهاد سيدعبدالعزيز حكيم رئيس مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق مبني بر مشاركت 100 هزار عضو سازمان بدر وابسته به اين مجلس براي حمايت از انتخابات 30 ژانويه (11 بهمن ) مخالفت كرد .



حكيم اخيرا آمادگي اين مجلس و نيروهاي سازمان بدر را براي مشاركت در فراهم كردن امنيت لازم براي انتخابات سراسري عراق اعلام كرده بود.



14 ميليون عراقي واجد شرايط راي دادن روز 30 ژانويه(11 بهمن ) در 7 هزار حوزه اخذ راي در مناطق مختلف عراق شركت خواهند كرد.



خبر 22) حزب كمونيست عراق برنامه انتخاباتي خود را اعلام كرد



اين حزب كه ليست خود را با نام " اتحاد ملت " كه همان نام نشريه داخلي اين حزب نيز مي باشد، به هيات عالي اجرايي انتخابات ارائه كرده است .



در ليست اين حزب ، 275 نامزد حضور دارند .



حميد مجيد موسي دبيركل اين حزب است كه عضو شوراي حكومت انتقالي سابق عراق بود و در حال حاضر معاون رئيس مجلس ملي موقت عراق است .



برنامه اين حزب بر مسائل داخلي متمركز است و در مقدمه آن فراهم كردن امنيت و خدمات عمومي و رفع مشكل بيكاري و آغاز سازندگي و تحقق عراق فدرالي يكپارچه ، تاكيد بر مخالفت با خشونت و افراطي گري و تعصب قومي قبيله اي است .



اين حزب اعلام كرده است براي پايان اشغالگري و تحقق استقلال كامل و بازسازي كشور بر اساس همكاري و دمكراسي و و عدالت اجتماعي و حاكميت كامل تلاش خواهد كرد



اين حزب كه مفيد الجزائري وزير فرهنگ دولت موقت نماينده آن است ازمردم عراق خواسته است با راي دادن به ليست اين حزب براي تقويت نقش آن در تدوين قانون اساسي دايمي صرف نظر از دين و طائفه و قوميت و وابستگي سياسي كمك كنند .

خبر 23) بدبيني وزيردفاع آمريكا به نتايج انتخابات سراسري عراق



وزير دفاع آمريكا گفته است : انتظار عراقي آرام و با ثبات پس از برگزاري انتخابات يك اشتباه است و مردم عراق هنوز سختيهاي زيادي را پيش رو دارند .



دونالد رامسفلد تاكيد كرد كه نبايد انتظار داشته باشيم با برگزاري انتخابات در عراق تمام خشونتها و نا آراميهاي اين كشور متوقف شود.



وي با بوجود تاكيد بر لزوم برقراري انتخابات عراق در تاريخ تعيين شده، هشدار داد كه برگزاري انتخابات عراق موجب فرونشاندن ناآراميها و خشنونت در اين كشور نخواهد شد.

رامسفلد گفته است : ما بدنبال برقراري صلح و آرامش فوري در عراق هستيم اما انتظار عراقي آرام و با ثبات پس از برگزاري انتخابات يك اشتباه است. به اعتقاد من خواست ما در مورد عراق بايد واقع گرايانه باشد.

وي خاطر نشان كرد: اين مردم هنوز سختيهاي زيادي را پيش رو دارند: تندروهاي عراقي، تروريستها و در اين ميان مردمي كه تصميم دارند تا سرنوشت كشور را بدست گيرند بايد تلاش كنند تا بيش از اين چيزي را از دست ندهند.