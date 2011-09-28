علامت سئوال جدی درباره قانونی بودن تشکل خانه سینما وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد حسینی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی صبح امروز چهارشنبه 6 مهرماه در نشست خبری نهمین جشنواره بین‌المللی امام رضا (ع) و پنجمین جشنواره و نمایشگاه بین‌المللی رسانه‌های دیجیتال درباره آخرین وضعیت مستندسازان بازداشت شده و مسایل به وجود آمده پیرامون خانه سینما توضیح داد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت سینماگران و مستندسازان بازداشت شده گفت: ما علاقه‌مند هستیم که همه دوستان هنرمند و فیلمساز در مسیری حرکت کنند که در جهت خدمت به کشور و اعتلای نظام اسلامی باشد و لذا لازم است گاهی به آنها مشورت‌هایی داده شود چرا که هستند کسانی در خارج از کشور که می‌خواهند از آنها سوء استفاده کنند.

وی افزود: شبکه‌ای تلویزیونی مانند بی بی سی فارسی در سه سال اخیر نشان داده است که هدفش براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران است و اصلاً برای این راه‌اندازی شده است. کسی که نتواند این سیاست‌های ابتدایی را درک کند، بهتر است اصلاً‌ در فعالیت‌های اجتماعی حضور پیدا نکند.

حسینی تاکید کرد: اگر کسی در ایران هنوز ماهیت رسانه‌های آمریکایی را درک نداشته باشد باید به حال او تاسف خورد چرا که یک بچه دبستانی هم می‌داند اینها دنبال براندازی بوده و هستند.

وزیر ارشاد با اشاره به قوانین مصرح درباره همکاری با رسانه‌های خارجی گفت: این گونه نیست که در این مورد قانونی وجود نداشته باشد. براساس دستورالعمل شورای عالی امنیت ملی حتی مصاحبه با این شبکه‌ها هم جرم است. شما می‌بینید که اگر کسی از داخل کشور با آنها تماس بگیرد چقدر روی اینکه در ایران پایگاه دارند مانور می‌دهند.

حسینی دستگیری تعدادی از مستندسازان را طی روزهای اخیر «تلنگری به جامعه هنری کشور» عنوان کرد و افزود: دوستان وزارت اطلاعات به ما گفته‌اند که مراقب اینگونه فعالیت‌ها باشیم. ما هم به دوستان هنرمند این موضوع را منتقل کرده‌ایم و به آنها مشورت داده‌ایم.

وی تاکید کرد:‌ بعضی از دوره‌های آموزشی که در خارج از کشور برگزار می‌شود تنها ظاهر کارگاه‌های آموزشی و علمی دارد و در اساس هدفش فعالیت‌های جاسوسی است. البته ممکن است افراد ناخودآگاه در این دام بیافتند ولی به هر حال باید در همکاری با خارج از کشور با دقت بیشتری عمل کنند این مسئله هم که می‌گویند قانونی برای ارایه فیلم‌ها در خارج از کشور وجود ندارد صحیح نیست؛ هر اثری که بخواهد در خارج از کشور عرضه شود برایش قانون وجود دارد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین درباره اتفاقات به وجود آمده پیرامون خانه سینمای ایران گفت: ما انتظار داریم تشکل‌های صنفی مشکلات اعضای صنف‌شان را پیگیری کنند؛ اگر قرار است کسی فعالیت سیاسی کند باید برود از وزارت کشور مجوز حزب بگیرد. تشکل‌هایی مانند خانه سینما نباید کارشان را با مسایل سیاسی گره بزنند چون لطمه می‌خورند.

وی افزود: در این مورد خاص (خانه سینما) دوستان معاونت حقوقی وزارتخانه مسئله را بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که این خانه براساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی شکل گرفته و این شورا موضوع آن را به شورای فرهنگ عمومی واگذار کرده است.

حسینی ادامه داد: اساسنامه خانه سینما در این شورا (شورای فرهنگی عمومی) تصویب شده و در بندهای پایانی آن آمده است که اگر قرار بر تغییر اساسنامه باشد باید این موضوع با اطلاع شورای فرهنگی عمومی کشور باشد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکید کرد: اما در سالهای اخیر اساسنامه خانه سینما بدون اطلاع و تصویب در شورای فرهنگ عمومی کشور،‌ تغییر کرده است و یک علامت سئوال جدی درباره قانونی بودن این تشکل صنفی وجود دارد.