18 نقطه حادثه خیز در استان ایلام حذف می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا سلیمانی گفت: عملیات اجرایی راه ارتباطی ایلام، دره شهر که از مسیرهای دهستان میشخاص و بخش بدره به شهرستان دره‌شهر می‌رسد، تا دوراهی شهرستان ملکشاهی به اتمام رسیده و بقیه آن تا دهه فجر سال جاری به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی ادامه داد: مسیر مرزی مهران تا پایانه مرزی چند خطه خواهد شد و تاکنون یک خط آن مورد بهره‌برداری قرار گرفته است و کار بقیه مسیر هم تا پایان سال تمام شده و مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد.

این مسئول با اشاره به اینکه خط ارتباطی مهران تا مرکز استان به ‌دلیل موقعیت ویژه شهرستان مهران دارای اهمیت است، خاطر نشان کرد: آسفالت و چند بانده کردن امیرآباد و کنچانچم که از نقاط حادثه‌خیز نیز بوده، از چند سال پیش آغاز شد که قسمت اعظم جاده کنجانچم تکمیل شده و مورد بهره‌برداری قرار گرفته است.