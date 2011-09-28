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۶ مهر ۱۳۹۰، ۱۴:۴۸

18 نقطه حادثه خیز در استان ایلام حذف می شود

18 نقطه حادثه خیز در استان ایلام حذف می شود

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیر کل راه و ترابری استان ایلام گفت: حذف 18 نقطه حادثه‌خیز در استان ایلام را از اولویت های کاری این اداره کل در سال جاری است.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا سلیمانی گفت: عملیات اجرایی راه ارتباطی ایلام، دره شهر که از مسیرهای دهستان میشخاص و بخش بدره به شهرستان دره‌شهر می‌رسد، تا دوراهی شهرستان ملکشاهی به اتمام رسیده و بقیه آن تا دهه فجر سال جاری به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی ادامه داد: مسیر مرزی مهران تا پایانه مرزی چند خطه خواهد شد و تاکنون یک خط آن مورد بهره‌برداری قرار گرفته است و کار بقیه مسیر هم تا پایان سال تمام شده و مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد.

این مسئول با اشاره به اینکه خط ارتباطی مهران تا مرکز استان به ‌دلیل موقعیت ویژه شهرستان مهران دارای اهمیت است، خاطر نشان کرد: آسفالت و چند بانده کردن امیرآباد و کنچانچم که از نقاط حادثه‌خیز نیز بوده، از چند سال پیش آغاز شد که قسمت اعظم جاده کنجانچم تکمیل شده و مورد بهره‌برداری قرار گرفته است.

سلیمانی شناسایی و حذف 18 نقطه حادثه‌خیز در استان ایلام را از اولویت های کاری این اداره کل در سال جاری عنوان کرد.

کد مطلب 1419112

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