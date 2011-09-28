میزان جرایم اینترنتی در کشور قابل توجه نیست/ توفیقات "فتا" در چند استان

سردار اسماعیل احمدی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به راه اندازی پلیس "فتا" به منظور مقابله با جرایم اینترنتی در کشور، اظهار داشت: پلیس فتا هنوز در ابتدای راه است.

وی با بیان اینکه فعالیت پلیس فتا از اواخر سال گذشته آغاز شده است، ادامه داد: در سالجاری این پلیس تخصصی در همه استانهای کشور راه اندازی شد.

فرماندهی نیروی انتظامی کشور افزود: در سالجاری کار تربیت نیرو، اختصاص مکان، تجهیز آزمایشگاهها و لابراتورها به سرعت در حال انجام است و پیشرفتهای خوبی در این زمینه صورت گرفته است.

سردار احمدی مقدم با بیان اینکه پلیس فتا در تهران و چند استان بزرگ کشور توفیقاتی در زمینه عملیاتهای پیشگیرانه داشته است، گفت: در این عملیات ها از نفوذ و خرابکاری اینترنتی پیشگیری و در همکاری هایی با بانکها و مراکز آماری بانکهای بزرگ که مورد دستبرد و خرابکاری قرار می گیرند توانستیم نقاط آسیب پذیری آنها را اعلام و از بسیاری از موارد مجرمانه جلوگیری کنیم.

وی با تاکید بر اینکه پلیس فتا تا پایان سالجاری از مرحله تاسیس عبور خواهد کرد، افزود: سال آینده سال اوج گیری عملیات های پلیس فتا در کشور خواهد بود.

فرماندهی نیروی انتظامی کشور یادآور شد: این در حالیست که خوشبختانه هنوز در کشور، جرایم حوزه اینترنت و فضای مجازی قابل توجهی نداریم.