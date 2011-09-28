مسابقات دانش آموزی در چهارمحال و بختیاری برگزار می شود

کیومرث مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: همزمان با برگزاری این طرح ملی، مسابقات نقاشی، روزنامه دیواری و انشانویسی در مدارس این استان برگزار می شود.

وی تأکید کرد: مسابقه نقاشی ویژه مقطع ابتدایی، مسابقه روزنامه دیواری ویژه مقطع راهنمایی و مسابقه انشانویسی ویژه مقطع متوسطه است.

دبیر شورای اطلاع رسانی چهارمحال و بختیاری برگزاری مسابقه نقاشی در مقطع ابتدایی را با دو موضوع "مأمور سرشماری" و "خانه و خانواده آمار در سرشماری" دانست و افزود: در این مسابقه از هر پایه یک نفر و در مجموع از هر مدرسه پنج نفر انتخاب و برای شرکت در مرحله استانی معرفی می شوند.

مرادی برگزاری مسابقه روزنامه دیواری در مقطع راهنمایی را با موضوع "سرشماری عمومی نفوس و مسکن" بیان و تصریح کرد: در این مسابقه از هر پایه یک نفر و در مجموع از هر مدرسه سه نفر انتخاب و برای شرکت در مرحله استانی معرفی می شوند.

وی برگزاری مسابقه انشا نویسی در مقطع متوسطه را با دو موضوع "نقش و اهمیت سرشماری در پیشرفت کشور" و "نقش مردم در اجرای هر چه بهتر سرشماری" برشمرد و گفت: در این مسابقه از هر پایه یک نفر و در مجموع از هر مدرسه چهار نفر انتخاب و برای شرکت در مرحله استانی معرفی می شوند.

مرادی به انتخاب 12 اثر از هر منطقه در پایان برگزاری مسابقات اشاره و تصریح کرد: در نهایت 12 اثر شامل پنج اثر نقاشی، سه اثر روزنامه دیواری و چهار اثر انشا نویسی به عنوان آثار برتر انتخاب و معرفی می شوند.