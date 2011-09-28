موشک کروز "قادر" به نیروی دریایی سپاه و ارتش تحویل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در آخرین روز از هفته دفاع مقدس و در آستانه هفتم مهر، سالروز شهادت سرداران و امیران سرافراز جمهوری اسلامی ایران شهیدان فلاحی، فکوری، نامجو، کلاهدوز و جهان‌آرا با حضور سردار احمد وحیدی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، امیر سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی و سردار فدوی فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، خط تولید موشک کروز دریایی قادر، طی مراسمی افتتاح و انبوه این موشک توسط سازمان صنایع هوا فضای وزارت دفاع به نیروی دریایی سپاه و ارتش تحویل شد.



سردار وحیدی در حاشیه این مراسم طی سخنانی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: موشک کروز دریایی "قادر" که به مناسبت روز صنعت دفاعی با حضور رئیس جمهور رونمایی شد، در کوتاه ترین زمان ممکن به تولید انبوه رسید و امروز شاهد تحویل مقادیر انبوهی از این موشک به نیروی دریایی سپاه و ارتش هستیم.

وی افزود: پس از رونمایی از این موشک برخی از رسانه‌های غربی مدعی شدند این موشک یک موشک خارجی است که ایران تنها یک فروند از آن را در اختیار دارد و با اعلام اخبار دروغ قصد داشتند این موفقیت بزرگ را تحت الشعاع قرار دهند.



وزیردفاع ادامه داد: امروز متخصصان زبده و کارآمد سازمان صنایع هوا و فضا با تولید و تحویل انبوه موشک قادر، علاوه بر نشان دادن توانمندی‌های بالای خود در تامین نیازمندی‌های موشکی نیروهای مسلح کشورمان، یکبار دیگر غرض ورزی و دروغ بودن ادعای رسانه های غربی را اثبات کردند.

وی با بیان اینکه موشک قادر از نوع کروز دریایی است، اظهار داشت: این موشک با برد حدود 200 کیلومتر و قابلیت آماده سازی و واکنش سریع می‌تواند اهداف دریایی از جمله ناوچه‌ها و ناوهای جنگی و اهداف ساحلی دشمن را منهدم کند.



وحیدی، پرواز در ارتفاع پایین، قابلیت تخریب بالا، وزن کم، دقت عمل در انهدام اهداف مورد نظر را از ویژگی های موشک قادر برشمرد.

وی افزود: موشک قادر قابلیت شلیک از ساحل و از روی شناور با کلاس‌های گوناگون را دارد و با تجهیز نیروی دریایی سپاه و ارتش به این موشک پیشرفته توان عملیاتی این نیرو به نحو قابل توجهی افزایش خواهد یافت.

وزیر دفاع تاکید کرد: وزارت دفاع در اجرای تدابیر و فرامین فرمانده معظم کل قوا مصمم است ضمن افزایش حداکثری توانمندی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بویژه در حوزه دریایی، قدرت بازدارندگی کشورمان را بیش از پیش ارتقا بخشد.

وی در پایان با تبریک این موفقیت بزرگ به فرماندهی معظم کل قوا، ملت شریف ایران و نیروهای مسلح از متخصصان سازمان صنایع هوافضا و همکاری صمیمانه نیروی دریایی سپاه و ارتش و شرکت‌های دانش بنیان که در طراحی، ساخت و تولید این موشک فعالیت کردند، تشکر و قدردانی کرد.