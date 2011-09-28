موشک کروز "قادر" به نیروی دریایی سپاه و ارتش تحویل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در آخرین روز از هفته دفاع مقدس و در آستانه هفتم مهر، سالروز شهادت سرداران و امیران سرافراز جمهوری اسلامی ایران شهیدان فلاحی، فکوری، نامجو، کلاهدوز و جهانآرا با حضور سردار احمد وحیدی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، امیر سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی و سردار فدوی فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، خط تولید موشک کروز دریایی قادر، طی مراسمی افتتاح و انبوه این موشک توسط سازمان صنایع هوا فضای وزارت دفاع به نیروی دریایی سپاه و ارتش تحویل شد.
سردار وحیدی در حاشیه این مراسم طی سخنانی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: موشک کروز دریایی "قادر" که به مناسبت روز صنعت دفاعی با حضور رئیس جمهور رونمایی شد، در کوتاه ترین زمان ممکن به تولید انبوه رسید و امروز شاهد تحویل مقادیر انبوهی از این موشک به نیروی دریایی سپاه و ارتش هستیم.
وزیردفاع ادامه داد: امروز متخصصان زبده و کارآمد سازمان صنایع هوا و فضا با تولید و تحویل انبوه موشک قادر، علاوه بر نشان دادن توانمندیهای بالای خود در تامین نیازمندیهای موشکی نیروهای مسلح کشورمان، یکبار دیگر غرض ورزی و دروغ بودن ادعای رسانه های غربی را اثبات کردند.
وحیدی، پرواز در ارتفاع پایین، قابلیت تخریب بالا، وزن کم، دقت عمل در انهدام اهداف مورد نظر را از ویژگی های موشک قادر برشمرد.
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