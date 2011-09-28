افت نرخ خرید مرغ در خراسان شمالی از خط قرمز گذشت

علی اصغر عباس پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هم اکنون مرغ تولیدی از مرغداران استان با قیمت هزار و 870 تومان و با چک 60 روزه و مرغ به صورت نقدی نیز با قیمت هزار و 750 تومان از مرغداران خریداری می شود.

وی تصریح کرد: این در حالی است که وزارت جهاد کشاورزی طی چند ماه گذشته میانگین قیمت خرید از مرغداران را دو هزار و 360 تومان اعلام کرده بود.

وی افزود: هم اکنون قیمت مرغ تمام شده هر مرغ تولیدی در سالنهای مرغداری استان دو هزار و 548 تومان بر آورد شده است و مرغ بسته بندی شده در بازار نیز با قیمت دو هزار و 950 تومان به فروش می رسد.

وی همچنین با تاکید بر این نکته که صنعت مرغداری استان از زیر ساختهای اولیه و برخوردار از کارخانه تولید خوراک دان محروم است، اظهار داشت: این عوامل موجب شده تا هزینه های تولید هر مرغ تولیدی در سالنهای مرغداری استان نسبت به سایر استانها افزایش یابد.

وی تصریح کرد: افت شدید خرید مرغ از مرغداران موجب شده است تا بسیاری از سالنهای اجاره ای، جوجه ریزی نداشته باشند و روند جوجه ریزی برای تولید با مشکل روبرو شود.

عباس پور گفت: این اتحادیه، وضعیت کنونی تولید مرغ در استان، قیمت گذاری نا عادلانه برای خرید تضمینی مرغ از مرغداران که جوابگوی هزینه های تولید آنان نیست را به سازمان بازرگانی اعلام کرده است.

مدیرعامل اتحادیه مرغداران خراسان شمالی افزود: سازمان بازرگانی اعلام کرده است که این قیمت خرید تضمینی را دولت برای کنترل و کاهش قیمتها در دستور کار قرار داده است.

وی در ادامه با بیان اینکه هرگاه قیمت مرغ در بازار عرضه افزایش می یابد، سیاستهای کنترل بازار اعمال می شود، از عدم ورود متولیان برای حمایت و حفظ صنعت مرغداری ابراز تاسف کرد.

وی تاکید کرد: در حال حاضر صنعت مرغداری استان که با شرایط بحرانی جوجه ریزی و تولید روبه رو است، سازمان پشتیبانی و امور دام استان باید قیمت تضمینی وزارتخانه که دو هزار و 360 تومان برای خرید مرغ از مرغداران اعلام کرده است را اعمال کند.

وی اذعان داشت: برای حمایت و حفظ تولید مرغ باید قیمت های قطعی، عادلانه و منصفانه در خرید های تضمینی اعلام شود تا پی در پی این صنعت با نوسانات قیمتی روبرو نباشد که زمینه ساز حضور و سود جویی دلالان قرار گیرد.

وی ادامه داد: هم اکنون دلالان در بازار مرغ استان، تعیین کننده زمان کشتار و اعمال قیمت شده اند و هیچ نظارتی بر عملکرد آنان نیز صورت نمی گیرد.

وی اضافه کرد: هرگاه دلالان میان خود رقابت دارند، قیمتها افزایش و هرگاه رقابت میان آنان کاهش می یابد، قیمتهای خرید نیز کاهش می یابد.

وی با اشاره به اینکه در برهه ای از زمان با مازاد تولید مرغ در استان روبرو هستیم، بر صدور مجوز برای صادرات و اعمال مشوقهای صادراتی برای جذب بازارهای هدف تاکید کرد.

عباس پور بر تامین زیر ساختهای صنعت مرغداری در استان و تشکیل کارگروه برای بررسی و اتخاذ سیاستهای مدیریتی برای حفظ این صنعت در استان و همچنین تقویت منابع مالی اتحادیه مرغداران استان برای حمایت از این صنعت تاکید کرد.

مدیرعامل اتحادیه مرغداران استان تصریح کرد: صنعت مرغداری کشور تنها نیازمند یک متولی در تولید و تنظیم بازار است و این درحالی است که هم اکنون مدیریت تولید مرغ با وزارت جهاد کشاورزی و تنظیم بازار نیز با وزارت تجارت است.