افتتاحیه جشنواره ملی هنرهای تجسمی امام رضا (ع) در شیراز برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم افتتاح جشنواره ملی هنرهای تجسمی امام رضا (ع) ساعت 18روز پنجشنبه هفت مهر ماه با حضور هنرمندان، فرهنگوران و اصحاب رسانه استان فارس و در محل مجموعه فرهنگی هنری وصال برگزار می شود.

با توجه به گاه شمار جشنواره مهلت ارسال سی دی آثار به این جشنواره تا 15 شهریور ماه تعیین شده بود که با توجه به استقبال و درخواستهای هنرمندان در خصوص تمدید این مهلت تا آخر وقت اداری روز 22 شهریور ماه نیز تمدید شد.

با توجه به حجم آثار پذیرفته شده بخش نمایشگاه این جشنواره نگارخانه های وصال، هنرمدرن، سرو، باتیس و هنرمندان پس از این آیین و تا 14 مهرماه جاری میزبان آثار نقاشی، حجم، چیدمان، نگارگری، تذهیب، گرایشهای نوین خوشنویسی، پوستر و گل و مرغ را هستند.