پس پردازنده جبران ساز در مبدلهای آنالوگ به دیجیتال موازی ساخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، خسرو دباغ صادقی پور عصر چهارشنبه در نشست خبری در ارتباط با این اختراع گفت: اختراع ارائه شده یک مدار الکترونیکی به صورت پس پردازنده برای مبدلهای آنالوگ به دیجیتال موازی است که قادر به تصحیح خطای آفست و گین موجود مابین کانالهای مختلف در مبدلهای موازی است.



وی با بیان اینکه مدار ساخته شده بر خلاف روشهای متداول برای جبران خطای آفست و گین یک مبدل موازی چندکاناله فقط به یک هسته جبرانساز خطای آفست و گین نیاز دارد، اظهار داشت: بر همین اساس افزایش تعداد کانالها در مبدل موازی تاثیر زیادی در سخت افزار استفاده شده در پس پردازنده نداشته و این امر مزیت عمده این پس پردازنده ارائه شده از دید کاهش سخت افزار مورد نیاز و توان مصرفی به حساب می آید.

عضو هیئت علمی دانشکده فنی مهندسی مرند با بیان اینکه این مدار از الگوریتم کمترین مجموع مربعات جبران سازی خطای آفست و گین بین کانال­ها استفاده می کند، افزود: برای این منظور یکی از کانال­ها به عنوان کانال مرجع اختیار شده و مقدار آفست و گین سایر کانال­ها در مقایسه با کانال مرجع تنظیم می شود.



وی استفاده از روش ساده­ تر در پیاده­ سازی مدار جبران ساز را ازجمله مزایای این مدار عنوان کرد و گفت: بدین جهت سخت­افزار موردنیاز نسبت به روشهای مشابه قبلی از جمله فیلتر بانک بسیار کمتر بوده و توان مصرفی مدار نیز به مراتب کاهش یافته است.

صادقی­ پور با بیان اینکه مدار جبرانساز ارائه شده هم به صورت مدار مجتمع در داخل چیپ مبدل آنالوگ به دیجیتال موازی و هم به صورت مدارات FPGA در بیرون از چیپ مبدل موازی می تواند مورد استفاده قرار گیرد و نیازی به تغییرات در ساختار مبدلهای آنالوگ به دیجیتال ندارد، گفت: کاربرد این مداردر گیرنده های مخابرات دیجیتال نسل سوم و چهارم، رادیو نرم افزاری، تجهیزات اندازه گیری فوق سریع و رسانه دیجیتال است.

وی با بیان اینکه این طرح در قالب سه اختراع مجزا در اداره ثبت اختراع به ثبت رسیده است، گفت: این طرح با همکاری معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه تبریز طی مدت 28 ماه و با هزینه ای بالغ بر 10میلیون ریال به اجرا درآمده است.



خسرودباغ صادقی پور هم اکنون به عنوان عضو استادیار دانشکده فنی مهندسی مرند وابسته به دانشگاه تبریز مشغول به فعالیت بوده و از وی تاکنون 14 مقاله در مجلات و همایش­های بین­ المللی ارائه شده است.