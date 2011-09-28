رشته های دانشگاه علمی و کاربردی متناسب با نیاز بازار نیست

یوسف رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: دانشگاه های علمی کاربردی در کشور با هدف و رویکرد تربیت و آموزش نیروهای انسانی برای جذب بهتر و راحت تر در بازار کار در سال 71 تأسیس شدند اما تاحدودی از این اهداف دور شده و در رشته هایی سرمایه گذاری کرده که شاید پس از فارغ التحصیل شدن دانشجویان بازار کار مناسبی پیش روی آنان نباشد.

وی با اشاره به برگزاری دوره‌های علمی کاربردی افزود: این دوره‌ها می بایست با هدف ارتقاء دانش افراد و ایجاد مهارت‌ های لازم و به فعالیت رساندن استعدادهای نهفته در دانشجویان برگزار می شد و دانش آموختگان را برای احراز شغل، حرفه و کسب و کار در مشاغل گوناگون آماده می کرد اما درحال حاضر با وجود رشته های پیشین این چنین نبوده است.

رئیس دانشگاه علمی کابردی استان کردستان اظهارداشت: در همین راستا امسال این دانشگاه اقدام به برگزاری دوره های جدید در رشته هایی کرده است که دانشجویان می توانند پس از فارغ التحصیل شدن به راحتی در بازار کار جذب شده و جامعه را از نیروهای کارآمد و کاردان اشباع کنند.

رستمی در ادامه بیان کرد: دانشگاه علمی کاربردی کردستان در ترم جدید با پذیرش دانشجو در 17 رشته جدید که عمدتا رشته های فنی و مهارت آموزی هستند می تواند نقش به سزایی را در رشد و پویایی بازار کار و اقتصاد استان ایفا کند.

وی در پایان گفت: با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته شمار رشته های متناسب با نیاز بازار کار در استان کردستان طی سال جاری افزایش مناسبی پیدا کرده و انتظار می رود که با استقبال بیشتر جوانان شمار این رشته ها در سال آینده نیز افزایش پیدا کند.