جانبازان میراث داران انقلاب اسلامی و سرمایه کشور هستند

به گزارش خبرنگار مهر، قربانعلی مقبلی در جلسه بررسی و رسیدگی به مشکلات ایثارگران که صبح امروز با حضور بهروز کرمی مشاور استاندار و مسئول امور ایثارگران استانداری تهران و برخی از مسئولان شهرستان پاکدشت در سالن اجتماعات فرمانداری پاکدشت برگزار شد، افزود: جانبازان هشت سال دفاع مقدس در برابر توطئه های دشمنان ایستادند و در راستای صیانت از ارزشهای انقلاب اسلامی پافشاری کردند.

وی با تأکید بر اینکه رسیدگی به مشکلات ایثارگران و جانبازان تکلیف همه مسئولان است، گفت: ایثارگری و شهادت نه یک جریان و مفهوم برای یک دوره خاص، بلکه یک فرهنگ عاشورایی است که از دل قیام امام حسین(ع) تولد یافته و در همه عصرها ضامن امنیت، بقا، پیشرفت و آبادانی کشور است.

نماینده عالی دولت در شهرستان پاکدشت ادامه داد: جانبازان در میدان جهاد با اهدای بخشی از اعضای بدن خود تلاش کردند تا حیات طیبه اسلامی را برای ایرانیان رقم زنند.

رزمندگان دفاع مقدس فرهنگ ایثار و شهادت را نهادینه کردند

وی بیان کرد: در جنگ تحمیلی فقط معیارهای الهی حاکم بود و رزمندگان ما با کمترین امکانات در مقابل دشمن تا دندان مسلح ایستادگی کردند و فرهنگ ایثار و شهادت را در جامعه نهادینه کردند.

مقبلی افزود: حماسه های رزمندگان هشت سال دفاع مقدس با هیچ مقیاس مادی و زمینی قابل اندازه گیری نیست.

وی یادآور شد: مسئولان وظیفه دارند نسلهای سوم و چهارم انقلاب که دوران جنگ تحمیلی و دفاع مقدس را درک نکرده اند، با ارزشها و آرمانهای شهدا آشنا کنند و نگذارند آن اهداف بلند و الهی به دست فراموشی سپرده شود.

فرماندار شهرستان پاکدشت با اشاره به جایگاه والای خانوادهای معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران و ضرورت توجه بیشتر به آنان اضافه کرد: باید فرهنگ تکریم خانواده های معظم شهدا و ایثارگران را در جامعه نهادینه کرده و در عرصه های مختلف از نظرات ارزشمند این عزیزان استفاده شود.

وی با بیان اینکه جانبازان و ایثارگران دارای جایگاهی بی بدیل، ستودنی و قابل تحسین هستند، گفت: امروزه نقش جانبازان در انقلاب اسلامی همانند عمار و یاسر است که برای مبارزه با دشمنان دین و جریان نفاق نقش آفرینی می کنند.

هشت سال دفاع مقدس شناسنامه واقعی انقلاب اسلامی است

مسئول امور ایثارگران استانداری تهران نیز در این جلسه با گرامیداشت هشت سال دفاع مقدس عنوان کرد: هشت سال دفاع مقدس شناسنامه واقعی انقلاب اسلامی، عنصر جاودانگی و روح ماندگاری نظام است.

بهروز کرمی ادامه داد: خداوند ایثار و شهادت را قرار داد تا انسان راه ماندگاری و جاودانی را پیدا کند و بقای نظام اسلامی ایران نیز به خاطر ایثار شهدا و جانبازان است.

وی بیان داشت: مسئولان اجرایی در دستگاههای مختلف باید بیش از پیش در راستای رفع مشکلات ایثارگران و خانواده های شهدا گام بردارند تا به اصل بصیرت، انقلاب و ولایت نزدیکتر شوند.

این مسئول افزود: شهدا و ایثارگران در برهه ای از تاریخ توانستند با شجاعت و از خودگذشتگی، فرهنگ و حماسه ای بی نظیر در دفاع از آرمانهای اسلامی، ملی و انسانی خلق و مسیر تاریخ را عوض کنند و به فرموده مقام معظم رهبری، از لحظه لحظه صحنه های دوران دفاع مقدس می توان مصباح مسیر تکامل و تعالی بشریت عرضه کرد.

گفتنی است در این جلسه به اقدامات انجام شده در خصوص نحوه خدمت رسانی به خانواده بزرگ ایثارگران شهرستان پاکدشت پرداخته شد و نسبت به چگونگی برنامه ریزی و خدمت رسانی به خانواده شهدا و ایثارگران این شهرستان و ترویج فرهنگ پاسداشت مقام شهدا و ایثارگران بحث و تبادل نظر شد.