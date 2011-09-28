به گزارش خبرنگار مهر، میزبان سیزدهمین دوره رقابت‌های فوتسال ادارت کل بنیاد مسکن کشور، اداره کل بنیاد مسکن استان قم است که از امروز به مدت پنج روز میزبانی برگزاری این دوره از رقابت‌ها را تا معرفی تیم‌های برتر بر عهده دارد.



در حالی که آیین قرعه‌کشی سیزدهمین دوره مسابقات فوتسال ادارت کل بنیاد مسکن کشور شب گذشته با حضور نمایندگان تیم‌های شرکت کننده برگزار شد که طی آن تیم‌های شرکت کننده در این دوره از رقابت‌ها در چهار گروه مقدماتی تقسیم شدند که رقابت‌های خود را در سالن دو هزار نفری مجموعه ورزشی شهید حیدریان قم برگزار می‌کنند.



14 تیم حاضر در مرحله گروهی این دوره از مسابقات در دو گروه چهار تیمی و دو گروه سه تیمی در مرحله مقدماتی با یکدیگر به رقابت می‌پردازند تا در نهایت از هر گروه دو تیم جواز صعود به مرحله بعد و رقابت برای کسب مقام‌های اول تا سوم را به دست بیاورد.



علاوه بر تیم فوتسال اداره کل بنیاد مسکن استان قم، تیم‌های هرمزگان، همدان، خراسان رضوی، اصفهان، خوزستان، اردبیل، مازندران، بوشهر، ‌سمنان، کهگیلویه و بویراحمد، لرستان، گیلان و سیستان و بلوچستان در این دوره برای کسب مقام قهرمانی به رقابت می‌پردازند.



بر اساس قرعه کشی انجام شده، تیم فوتسال بنیاد مسکن استان قم در گروه دوم این رقابت‌ها قرار دارد جایی که علاوه بر فوتسالیست‌های مطرح بنیاد مسکن قم، تیم‌های فوتسال ادارات بوشهر، ‌سمنان و کهگیلویه و بویراحمد نیز برای صعود تلاش می‌کنند.



از سوی دیگر تیم‌های فوتسال بنیاد مسکن هرمزگان، همدان، خراسان رضوی و اصفهان در گروه نخست جای گرفته‌اند و در گروه دوم نیز تیم‌های فوتسال بنیاد مسکن خوزستان، اردبیل و مازندران مسابقه می‌دهند و بازی‌های گروه چهارم نیز با حضور تیم‌های لرستان، گیلان و سیستان و بلوچستان برگزار می‌شود.



برنامه‌ریزی رقابت‌ها به شکلی است که در پایان دیدارهای مرحله مقدماتی که در گروه‌های چهارگانه و به شکل دوره‌ای به انجام می‌‌رسد، از هر گروه دو تیم موفق به کسب جواز حضور در مرحله دوم خواهند شد تا رقابت‌ها به شکل حذفی ادامه یابد.



ترکیب تیم فوتسال بنیاد مسکن استان قم در این رقابت‌ها را سعید آشتیانی، رسول خلج، حمید آشتیانی، جواد جدی، احمد جدی، عارف زبیدی، محسن یزدی، ناصر اطمینان، میثم اینانلو و مرتضی خاوری تشکیل می‌دهند، ضمن اینکه هادی رنجبر از مربیان برجسته فوتسال قم به عنوان سرمربی هدایت این تیم را بر عهده دارد.

