464 خودرو متخلف در مانه و سملقان توقیف شد

سرهنگ جاوید مهری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به این که پلیس با قاطعیت با متخلفان رانندگی برخورد می کند، اظهار داشت: طی مدت یاد شده 749 دستگاه موتور سیکلت از رانندگان متخلف توقیف شد.

وی با بیان اینکه 20 نفر در محورهای درون شهری و برون شهری شهرستان مانه و سملقان طی شهریور ماه امسال بر اثر سوانح رانندگی مجروح شده اند، تصریح کرد: در مدت یاد شده 14 فقره تصادف جرحی در حوزه استحفاظی این شهرستان رخ داده است.

سرهنگ مهری همچنین در خصوص عملکرد پلیس این شهرستان در راستای دستگیری سارقان اظهار داشت: طی مدت یاد شده 16 سارق توسط پلیس شهرستان مانه و سملقان دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شدند.

وی همچنین از دستگیری هشت قاچاقچی و فروشنده مواد مخدر در شهریور ماه سال جاری نیز خبر داد و گفت: پلیس در راستای مقابله با عرضه و فروش مواد مخدر از این تعداد افراد دستگیر شده، دو کیلو و 131 گرم تریاک و یک کیلو و 268 گرم انواع مخدر کشف و ضبط کرده است.

