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۶ مهر ۱۳۹۰، ۱۴:۰۱

464 خودرو متخلف در مانه و سملقان توقیف شد

464 خودرو متخلف در مانه و سملقان توقیف شد

بجنورد - خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامی شهرستان مانه و سملقان از توقیف 464 دستگاه خودروی متخلف طی شهریور ماه امسال در محورهای دورن شهری و برون شهری این شهرستان خبر داد.

سرهنگ جاوید مهری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به این که پلیس با قاطعیت با متخلفان رانندگی برخورد می کند، اظهار داشت: طی مدت یاد شده 749 دستگاه موتور سیکلت از رانندگان متخلف توقیف شد.

وی با بیان اینکه 20 نفر در محورهای درون شهری و برون شهری شهرستان مانه و سملقان طی شهریور ماه امسال بر اثر سوانح رانندگی مجروح شده اند، تصریح کرد: در مدت یاد شده 14 فقره تصادف جرحی در حوزه استحفاظی این شهرستان رخ داده است.
 
سرهنگ مهری همچنین در خصوص عملکرد پلیس این شهرستان در راستای دستگیری سارقان اظهار داشت: طی مدت یاد شده 16 سارق توسط پلیس شهرستان مانه و سملقان دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شدند.
 
وی همچنین از دستگیری هشت قاچاقچی و فروشنده مواد مخدر در شهریور ماه سال جاری نیز خبر داد و گفت: پلیس در راستای مقابله با عرضه و فروش مواد مخدر از این تعداد افراد دستگیر شده، دو کیلو و 131 گرم تریاک و یک کیلو و 268 گرم انواع مخدر کشف و ضبط کرده است.
 
کد مطلب 1419131

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