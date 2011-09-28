اخبار کوتاه ورزشی البرز

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم استپ بانوان البرز در مسابقات کشوری حضور یافت و به مقام نائب قهرمانی مسابقات کشوری دست یافت.

این دوره از رقابتها بین 32 استان کشور به میزبانی شهرستان نیشابور برگزار شدو تیم استان البرز با مربیگری معصومه چهل امیرانی و سرپرستی معصومه مرادی در آن حضور داشتند.

این تیم با داشتن نفراتی چون فاطمه ملکی، فاطمه بهلول زاده، مینا سیف اللهی، ندا حاجی گل، ندا خیامی فرد، ندا مدنی، سپیده ژرف رو و شیرین توانستند نائب قهرمانی را به خود اختصاص دهند.

برگزاری مسابقات ایروبیک بانوان در البرز

مسابقات ماراتن ایروبیک ایروبیک و استپ بانوان به مناسبت هفته دفاع مقدس در البرز برگزار می شود.

مسابقات ماراتن ایروبیک ، ایروبیک و استپ در بخش بانوان به مناسبت هفته دفاع مقدس و هفته کرامت در روز جمعه هشتم مهرماه از ساعت هشت و سی دقیقه صبح در سالن استقلال واقع در چهارراه طالقانی برگزار می شود.



نشست مشترک مدیرکل ورزش وجوانان و رئیس فدراسیون بدمینتون

نشست مشترک مدیرکل ورزش وجوانان و رئیس فدراسیون بدمینتون با حضور مسئولان ذیربط برگزار شد. طی نشست مشترک رئیس فدارسیون بدمینتون با مدیرکل ورزش و جوانان استان البرز، وضعیت بدمینتون استان البرز بررسی شد. طی نشست مشترک رئیس فدارسیون بدمینتون با مدیرکل ورزش و جوانان استان البرز، وضعیت بدمینتون استان البرز بررسی شد.

پوریا رئیس فدراسیون بدمینتون جمهوری اسلامی، مددی نائب رئیس فدراسیون بدمینتون و کلهر معاونت توسعه ورزش اداره کل از دیگر شرکت کنندگان در این جلسه بودند.

ایلکا معاونت توسعه امور ورزش بانوان اداره کل و امیری رئیس هیات بدمینتون استان البرز، دیگر شرکت کنندگان در نشست مشترک یادشده بودند.