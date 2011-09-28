پذیرش 40 دانشجوی خارجی/ 65 درصد دانشجویان در کردستان بومی اند

به گزارش خبرنگار مهر، جهانشیر امینی شامگاه سه‌شنبه در کمیسیون دانشجویی استان کردستان اظهار داشت: در سال تحصیلی جاری دانشگاه کردستان با پذیرش 40 دانشجوی خارجی گام بلندی در زمینه تبادل علمی و فرهنگی دانشگاه برداشته است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر بیش از 65 هزار دانشجو در دانشگاه های استان کردستان مشغول به تحصیل هستند، گفت: 65 درصد از دانشجویان بومی استان کردستان در این دانشگاه مشغول به تحصیل هستند.

رئیس دانشگاه کردستان با اشاره به اینکه ضریب دانشجوی در استان سه درصد است، افزود: امید است تا پایان برنامه پنجم این ضریب به پنج برسد که البته رسیدن به این آمار نیازمند همکاری و تعامل مراکز آموزش عالی و افزایش حمایت های دولتی است.

امینی با اشاره به اینکه بیشترین قشر را در استان کردستان نوجوانان پشت کنکوری و جوانان دانشجو تشکیل می دهند، گفت: مسئولان در بحث ظرفیت دانشگاه و اشتغالزایی فارغ التحصیلان باید برنامه ریزی مدون و طرح جامعی را داشته باشند تا از این ظرفیت و نیروی انسانی به نحو مناسبی استفاده شود.

وی با اشاره به اینکه فضای دانشگاهی استان بدون چالش و با کمترین حواشی ممکن مواجه است، افزود: به دلیل تعامل و همکاری مسئولان و مشارکت بسیار خوب دانشجویان در حوزه ها و برنامه های مختلف، فضای دانشگاه در زمینه پیشبرد اهداف علمی، فرهنگی و مذهبی مطلوب و رضایت بخش است.

رئیس دانشگاه کردستان بیان کرد: مشکل اسکان دانشجویی و خدمات رفاهی آنان از جمله مسائلی است که باید مسئولان بیش از گذشته به آن توجه داشته باشند که هرچند در استان اقدامات بسیار خوبی اجرایی شده است ولی تا رسیدن به شرایط مطلوب در این بخش همچنان فاصله داریم.

امینی با اشاره به ضرورت واگذاری بخشی از مسئولیت های رفاهی دانشجویان به بخش خصوصی گفت: در این مسیر باید طبق قانون برنامه پنجم توسعه هر ساله 20 درصد خدمات رفاهی به بخش خصوصی واگذار شود و تا پایان برنامه این میزان به 100درصد برسد.

وی بیان کرد: در سال جاری خدمات مشاوره ای به خانواده ها و دانشجویان در جهت تقویت ارتباط والدین با دانشگاه و مسئولان با دانشجویان داده می شود.

رئیس دانشگاه کردستان در پایان یادآور شد: هرساله حدود 30 هزار دانش ‌آموز کنکوری از استان با دیگر دانش‌آموزان کشور به رقابت می‌پردازند و این درحالی است که سهمیه پذیرش دانشجو در دانشگاه‌های استان بین 15 هزار تا 20 هزار دانشجو متغیر است.

در ادامه این جلسه سایر مسئولان دانشگاه های استان نیز به بیان گزارشی از وضعیت موجود کردستان در حوزه های دانشجویی و آموزشی پرداختند.