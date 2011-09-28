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۶ مهر ۱۳۹۰، ۱۴:۰۳

منصوری در گفتگو با مهر:

مسابقات قرآن کریم جامعه کارگری کرمان برگزار شد

مسابقات قرآن کریم جامعه کارگری کرمان برگزار شد

کرمان - خبرگزاری مهر: رئیس اداره کار و رفاه اجتماعی کرمان از برپایی هشتمین دوره مسابقات قرآن کریم ویژه جامعه کارگری در استان کرمان خبر داد.

سید جواد منصوری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری هشتمین دوره مسابقات قرآن کریم ویژه جامعه کارگری در استان کرمان اظهار داشت: 200 نفر از کارگران و فرزندانشان در این دوره از مسابقات شرکت داشتند.

منصوری گفت: شرکت کنندگان در سه رشته قرائت، حفظ و مفاهیم و در دو بخش خواهران و برادران با هم به رقابت پرداختند. 

وی ادامه داد: در رشته حفظ کل قرآن کریم مهری نمازیان، حفظ پنج جزء فاطمه نامجو و مهدی زید آبادی به عنوان نفرات برتر معرفی شدند.

این مسئول امین اسدی و زهرا محمدی را نفرات برتر در رشته قرائت عنوان کرد و افزود: در رشته مفاهیم نیز محمد رضا سهرابی و مهدیه عرب پور عناوین برتر را به خود اختصاص دادند.

وی یادآور شد: نفرات برتر این مسابقات بهمن ماه امسال به مسابقات کشوری اعزام می شوند.
 

کد مطلب 1419134

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