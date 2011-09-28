85 درصد تسهیلات اشتغال خراسان جنوبی در شهرستانها توزیع می شود

به گزارش خبرنگار مهر، تورج توجهی پیش از ظهر چهارشنبه در جمع اعضای کارگروه اشتغال شهرستان نهبندان، با بیان اینکه امسال اعتبارات خوبی در راستای اشتغالزایی به استان تخصیص یافته است، اظهار داشت: دستگاه های اجرایی در تعهدات اشغالزایی بیش از پیش توجه کنند.

وی 15 مهرماه جاری را آخرین مهلت جذب اعتبارات عنوان کرد و بیان داشت: شهرستان های غیر فعال خراسان جنوبی تا 15 مهر فرصت دارند به تعهدات خود در زمینه ایجاد اشتغال و جذب اعتبارات اشتغال زایی سفر سوم هیئت دولت اقدام کنند.

توجهی از عملکرد ضعیف دستگاه های اجرایی و برخی از بانکهای عامل این شهرستان در خصوص جذب اعتبارات ایجاد اشتغال سومین سفر رئیس جمهور به استان انتقاد کرد و گفت: دستگاه های اجرایی نهبندان باید طی شش ماهه دوم امسال کلیه هماهنگی های لازم را برای جذب کامل اعتبارات بنگاههای زود بازده، مشاغل خانگی و خود اشتغالی با بانک ها و دستگاه های مرتبط استانی انجام دهند.

وی با اشاره به اینکه پرداخت تسهیلات بنگاه های اقتصادی زود بازده به سرمایه گذاران استان هم چنان قابل پرداخت است، اظهار داشت: در شش ماهه نخست امسال حتی یک طرح اقتصادی زود بازده برای شهرستان نهبندان در کارگروه اشتغال استان به تصویب نرسیده است.

توجهی با بیان اینکه عملکرد شهرستانهای خراسان جنوبی در زمینه جذب تسهیلات اشتغال زایی سفر های استانی هیئت دولت در آستانه انجام چهارمین سفر رئیس جمهور و هیئت دولت به این استان ارزیابی می شود، از عملکرد برخی از بانکهای عامل نهبندان در رابطه با پرداخت تسهیلات اشتغالزا انتقاد کرد.

وی تاکید کرد: بانکهای شهرستان موظفند بر اساس بخشنامه های بانک مرکزی و تفاهم نامه های استانی نسبت به جذب و پرداخت اعتبارات بخش اشتغال به متقاضیان اقدام کنند.

توجهی از اختصاص 27 میلیارد تومان تسهیلات ایجاد اشتغال خانگی طی سال جاری به استان خبر داد و بیان کرد: همچنین امسال20 میلیارد تومان تسهیلات خود اشتغالی به استان تخصیص یافته که بین شهرستانهای تابعه این استان توزیع خواهد شد.

به گفته وی به شهرستان هایی که در زمینه جذب اعتبارات مشاغل خانگی و خود اشتغالی موفق عمل کنند، پس از انجام ارزیابی عملکرد شش ماهه تسهیلات بیشتری از محل اعتبارات 15 درصدی متمرکز تسهیلات مشاغل خانگی و خود اشتغالی استان اختصاص می یابد.

وی تعهد دستگاه ها و نهاد های اجرایی شهرستان نهبندان برای ایجاد فرصت های شغلی در بخش اشتغال خانگی و بخش خود اشتغالی در سال جاری را یک هزار و 129 فرصت شغلی اعلام کرد و افزود: این در حالی است که در شش ماهه اول امسال تنها 421 مورد اشتغال در این شهرستان ایجاد شده است.

توجهی با بیان اینکه عملکرد دستگاه های اجرایی شهرستانهای خراسان جنوبی در خصوص ایجاد اشتغال با استفاده از اعتبارات اشتغال زایی سفر سوم هیئت دولت تا 15 مهرماه جمع بندی و ارزیابی می شود از همه دستگاههای اجرایی شهرستانهای استان خواست در فرصت باقیمانده نسبت به انجام تعهدات خود در قبال ایجاد اشتغال اقدام کنند.

سرپرست دبیرخانه کار گروه اشتغال و سرمایه گذاری خراسان جنوبی یادآور شد: شهرستان فردوس با جذب 100 درصدی وشهرستان قائن باجذب حدود 80 در صد اعتبارات سومین سفر رئیس جمهور رتبه های اول و دوم این استان در زمینه ایجاد اشتغال را به خود اختصاص داده اند.