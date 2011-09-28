به گزارش خبرنگار مهر، محمود بهمنی امروز در حاشیه جلسه هیئت دولت در پاسخ به سئوال خبرنگاران درباره فرار محمود رضا خاوری مدیرعامل مستعفی بانک ملی از کشور گفت: نسبت به این موضوع بی اطلاع هستم.

بهمنی پس از بازگشت از سفر بانک جهانی در واشنگتن امروز در جلسه دولت حاضر شد تا گزارشی از استعفا و برکناری مدیران بانکی به اعضای دولت ارائه کند.



مدیرعامل سابق بانک صادرات ایران در بیانیه‌ای به بیان ناگفته‌های خود از اختلاس بزرگ پرداخت و با اشاره به فرار مدیرعامل سابق بانک ملی به کانادا، مطرح کرد: اکنون عوامل مرتبط با محمودرضا خاوری در بانک مرکزی و دولت درصدد رفع و رجوع این فرار که با کمک و پشتیبانی برخی از آنان انجام گرفته است، هستند.