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۶ مهر ۱۳۹۰، ۱۳:۰۷

در حاشیه دولت ؛

بهمنی: از فرار خاوری بی‌اطلاعم

بهمنی: از فرار خاوری بی‌اطلاعم

رئیس کل بانک مرکزی ایران در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت از فرار محمودرضا خاوری مدیرعامل بانک ملی ایران به خارج از کشور اظهار بی اطلاعی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود بهمنی امروز در حاشیه جلسه هیئت دولت در پاسخ به سئوال خبرنگاران درباره فرار محمود رضا خاوری مدیرعامل مستعفی بانک ملی از کشور گفت: نسبت به این موضوع بی اطلاع هستم.

بهمنی پس از بازگشت از سفر بانک جهانی در واشنگتن امروز در جلسه دولت حاضر شد تا گزارشی از استعفا و برکناری مدیران بانکی به اعضای دولت ارائه کند.
 
مدیرعامل سابق بانک صادرات ایران در بیانیه‌ای به بیان ناگفته‌های خود از اختلاس بزرگ پرداخت و با اشاره به فرار مدیرعامل سابق بانک ملی به کانادا، مطرح کرد: اکنون عوامل مرتبط با محمودرضا خاوری در بانک مرکزی و دولت درصدد رفع و رجوع این فرار که با کمک و پشتیبانی برخی از آنان انجام گرفته است، هستند.
کد مطلب 1419139

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