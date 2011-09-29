جزیره ای شدن اکوسیستمها یکی از مشکلات اساسی محیط زیست کشور است

اصغر محمدی فاضل در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: جزیره ای شدن اکوسیستمها به یک معضل اساسی در محیط زیست کشور تبدیل شده و لازم است به این مسئله توجه کافی و ویژه شود.

سرپرست دانشگاه محیط زیست ادامه داد: بیشترین حساسیت عمومی به نمود بیرونی این اتفاق و مخاطراتی است که برای گونه ها ایجاد می شود درحالیکه کمتر به عقبه موضوع که ریشه اصلی این اتفاقات است، پرداخته می شود.

وی که به سمت معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست منصوب شده، در این خصوص عنوان کرد: با تجربه بیش از ۱۵ سال کار در سازمان حفاظت محیط زیست، رئوس برنامه هایم را بر اساس اولویتها تعیین کرده ام.

افزایش توان کارشناسان محیط طبیعی دنبال می شود

محمدی فاضل یادآور شد: این رئوس شامل مواردی از قبیل افزایش توان کارشناسان محیط طبیعی، تعامل توام به سختگیری و استفاده از همه ظرفیتهای قانونی می شود.

این مسئول اضافه کرد: افزایش مشارکت بخشهای غیردولتی از صنعت گرفته تا تشکلهای مردم نهاد، تاکید بر استفاده از توان علمی دانشگاهها و نظارت جدی بر سایر حوزه ها مانند موزه ها و باغ وحشها از دیگر موارد در این زمینه است.

محمدی فاضل افزود: تعامل با یگان حفاظت، تقویت فعالیتهای بین المللی با تاکید بر پتانسیلهای موجود در کشور و ظرفیت سازی جدی در عرصه های نوین تنوع زیستی مانند CHM و ABS و نظایر آن نیز دنبال می شود.