نمایشگاه ایمنی و آتش نشانی در گرگان دایر شد

به گزارش خبرنگار مهر، این نمایشگاه، شامل غرفه های متنوعی از واحدهای سازمان و سازمانهای امدادی مرتبط با امور ایمنی مانند بهداشت ، شرکت های بیمه، موسسات شارژو فروش تجهیزات آتش نشانی و ... است.

در حاشیه این نمایشگاه برنامه های متنوعی از قبیل برگزاری دوره های آموزش شهروندی، مانور عملیاتی، برنامه های شاد برای کودکان باحضور عموشادان و خاله ستاره از سیمای استانی و مسابقه نقاشی برای دانش آموزان برگزار می شود.

شهروندان، دانش آموزان و مهد های کودک می توانند برای بازدید از نمایشگاه همه روزه صبح ها از ساعت 8 الی 13 و عصرها از ساعت 16 الی 20 به محل نمایشگاه مراجعه کنند.



این نمایشگاه یک هفته ادامه دارد.

