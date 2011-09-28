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۶ مهر ۱۳۹۰، ۱۳:۵۱

نمایشگاه ایمنی و آتش نشانی در گرگان دایر شد

نمایشگاه ایمنی و آتش نشانی در گرگان دایر شد

گرگان - خبرگزاری مهر: سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان به مناسبت هفتم مهر ماه مبادرت به برگزاری نمایشگاهی با موضوع ایمنی و آتش نشانی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، این نمایشگاه، شامل غرفه های متنوعی از واحدهای سازمان و سازمانهای امدادی مرتبط با امور ایمنی مانند بهداشت ، شرکت های بیمه، موسسات شارژو فروش تجهیزات آتش نشانی و ... است.

در حاشیه این نمایشگاه برنامه های متنوعی از قبیل برگزاری دوره های آموزش شهروندی، مانور عملیاتی، برنامه های شاد برای کودکان باحضور عموشادان و خاله ستاره از سیمای استانی و مسابقه نقاشی برای دانش آموزان برگزار می شود.
 
شهروندان، دانش آموزان و مهد های کودک می توانند برای بازدید از نمایشگاه همه روزه صبح ها از ساعت 8 الی 13 و عصرها از ساعت 16 الی 20 به محل نمایشگاه مراجعه کنند.

این نمایشگاه یک هفته ادامه دارد.
 
کد مطلب 1419144

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