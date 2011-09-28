وقوع ایست قلبی در بین جوانان و ورزشکاران

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مجید حق جو روز چهارشنبه در نشست خبری متخصصین قلب و عروق ایران و ترکیه به خبرنگاران گفت: مسیر نهایی تمامی بیماریهای قلبی به نارسایی و بی نظمی قلبی منجر می شود.

وی افزود: بروز بی نظمی قلبی در افراد جوان یا ارثی است و یا اینکه دچار عارضه بی نظمی قلبی می شوند که می تواند یکی از علتهای مرگهای ناگهانی در این سن باشد.

این فوق تخصص الکتروفیزیولوژی همچنین به وقوع مرگهای ناگهانی در بین ورزشکاران اشاره کرد و گفت: ایست قلبی در بین ورزشکاران خیلی شایع است و به رغم غربالگریهایی که انجام می شود اما موارد این قبیل همچنان وجود دارد.

حق جو با اشاره به انواع بی نظمی های قلبی که وجود دارد، ادامه داد: خوشبختانه شایعترین عارضه بی نظمی قلبی منجر به ایست قلبی نمی شود اما کیفیت زندگی فرد را پایین می آورد.

وی افزود: البته بی نظمی قلبی که باعث کندی ضربان قلب می شود، می تواند منجر به ایست قلبی شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به دستگاه ICD که در بدن بیمار کار گذارده می شود، گفت: این دستگاه ظرف 2 تا 3 ثانیه با ایجاد شوک الکترونیکی از بروز ایست قلبی جلوگیری می کند.

حق جو همچنین به دستگاه CTR اشاره کرد و افزود: با تعبیه این دستگاه در برخی از بیماران دچار نارسایی قلبی، این افراد از لیست پیوند قلب خارج شده و می توانند به زندگی خود ادامه دهند.

وی در ارتباط با اینکه چند درصد بیماران با استفاده از دستگاه CTR می توانند از لیست پیوند خارج شوند، گفت: 30 درصد بیماران دچار نارسایی قلبی از خفیف تا شدید که اکثر نیاز به پیوند دارند، با تعبیه این دستگاه در بدن آنها 70 درصدشان جواب می دهد و مابقی کاندید پیوند هستند.