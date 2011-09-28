به گزارش خبرنگار مهر، گرچه برنامههای مذهبی به عنوان برنامههای گفتگو محور جایگاه خاص و ویژهای بین مخاطبان دارد، اما ماهیت اصلی این برنامهها بیان صحیح عرفان و مضامین عرفانی است و در بسیاری از مباحث مطرح شده کارشناسان این برنامهها میکوشند تا تفکیکی را بین عرفان حقیقی و عرفان ظاهری در زندگی مادی قائل شوند.
شبکه آموزش به تازگی برنامهای را با عنوان "کیمیا" در حال پخش دارد. این برنامه در طرح مباحث دینی دیدگاهی کاملاً آموزشی را دنبال میکند و هر بار با حضور کارشناسان یک بحث را مطرح و مورد بررسی قرار میدهد، اما تفاوتی که برنامه "کیمیا" با سایر برنامههای مذهبی سیما دارد در این است که نه تنها به جنبه دینی مباحث مطرح شده میپردازد، بلکه به جنبه اجتماعی آن هم خواهد پرداخت.
مسلماً تداوم چنین برنامهای در شبکه آموزش میتواند مخاطبانی را که علاقمند به پیگیری چنین موضوعهایی از طریق رسانه ملی هستند، جذب خود کند.
مجید قرهگزلو تهیهکننده برنامه "کیمیا" است، تهیهکنندهای که برنامه رواشناسانه "مشق عشق" را نیز در حال پخش دارد. او در خصوص لزوم پخش چنین برنامهای از طریق شبکه آموزش گفت: برنامه "کیمیا" با ساختاری متفاوت در گذشته نیز در شبکه آموزش پخش میشد، اما با تغییر مدیریت شبکه و در نتیجه سیاستگذاری آن تصمیم گرفته شد تا برنامه "کیمیا" با تغییرات محتوایی اساسی دوباره روی آنتن برود.
وی با اشاره به اینکه در سری جدید "کیمیا" سعی شده تا همه مباحث رویکرد علمی داشته باشند، توضیح داد: پس از حضور دکتر محمد مهدی قاسمی در شبکه آموزش، به همه گروههای برنامهسازی تاکید شد تا این شبکه باید به عنوان شبکه محوری مباحث آموزشی در سیما شناخته شود و در تمامی برنامهها نیز این رویکرد آموزشی باید محسوس شود و به همین دلیل در دعوت از کارشناسان و همچنین موضوعات مطرح شده است، اصل را مورد توجه قرار دادهایم.
قرهگزلو تصریح کرد: در صدد هستیم تا در ادامه برنامههای "کیمیا" بتوانیم برخی از مباحث را به درون دانشگاهها ببریم و از نظرات اساتید دانشگاهی و همچنین دانشجویان نیز استفاده کنیم تا رویکرد عملی "کیمیا" بیش از پیش تقویت شود. این رویکرد علمی و کاربردی به نظر میرسد در مباحث مذهبی مطرح شده برنامه "کیمیا" نیز لحاظ شده است. به عنوان مثال در یکی از برنامههای گذشته "کیمیا" با حضور حجتالاسلام درانی به بررسی موضوع شکر در اسلام پرداخته شد و مطالبی هم که عنوان شد به شدت جنبه آموزشی داشت.
حجتالاسلام درانی در خصوص انتخاب این موضوع برای طرح در "کیمیا" گفت: خداوند برای هر نعمتی که در اختیار بندهاش قرار میدهد، طریقه شکر و شکرگذاری آن را هم بیان کرده است، اما متاسفانه برخی از افراد قدر نعمتهایی را که دارند نمیدانند و به همین دلیل نمیتوانند شکرگذارد باشند.
وی ادامه داد: در این روزها شکر در دهان مردم کم شده است و در حالی که از وعدههای خدواند در قرآن کریم است که برای وسعت روزی باید شکر به جای آورد، بنابراین با طرح این قبیل مسایل در برنامه آن هم براساس نیاز جامعه سعی میکنیم تا نکاتی را که واقعا برای خانوادهها مفید است مطرح کنیم و یک بحث را با نتیجهگیری منطقی به پایان ببریم و اصطلاحا روی هوا باقی نگذاریم.
در مجموع با توجه به جایگاه خاص شبکه آموزش در ارائه مطالب آموزشی، جای خالی برنامهای با رویکرد مذهبی در این شبکه به شدت احساس میشد که با پخش "کیمیا" این موضوع برطرف شده است. امید است این برنامه به ورطه تکرار نیفتاد و از رویکرد آموزشی و علمی که مد نظر شبکه است، فاصله نگیرد.
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