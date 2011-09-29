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۷ مهر ۱۳۹۰، ۱۳:۵۵

حیدری:

ایستگاه پلیس در منطقه توریستی پل زمانخان سامان احداث می شود

ایستگاه پلیس در منطقه توریستی پل زمانخان سامان احداث می شود

سامان - خبرگزاری مهر: شهردار سامان از احداث ایستگاه پلیس در منطقه توریستی پل زمانخان سامان از توابع استان چهارمحال و بختیاری خبر داد.

محسن حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر از پیشرفت 30 درصدی این پروژه خبر داد و افزود: با توجه به آغاز فصل سرما  فعالیت ها در حد زیربنایی انجام می شود.

وی افزود: ساخت ساختمان پلیس از سال آینده در این منطقه آغاز می شود.

حیدری هدف از استقرار ایستگاه پلیس در پل تاریخی زمانخان را حفظ امنیت گردشگران دانست و اذعان داشت: با استقرار پلیس در پل زمانخان گردشگران و توریست ها با خیالی آسوده تر می توانند به استراحت و تفریح بپردازند.

منطقه توریستی پل تاریخی زمانخان شلوغ ترین منطقه توریستی چهارمحال و بختیاری است و در فاصله 25 کیلومتری شهرکرد قرار دارد. 

کد مطلب 1419151

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