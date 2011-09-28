10 سیاه چادر اقوام ایرانی در گرگان برپا شد

به گزارش خبرنگار مهر، قربان عباسی ظهر چهارشنبه در حاشیه این جشنواره افزود: این چادرها، شامل سیاه چادر عشایر استان گلستان، آلاچیق محلی گلستان، طبیعت استان گلستان، 2 آلاچیق ترکمن، سیاه چادر اردبیل، ایلام، خوزستان، قشقایی، چهار محال و بختیاری است.

وی بیان داشت: 10 غرفه سوغات و آش و 14 غرفه جاذبه های گردشگری از جمله بخش های این جشنواره کشوری است.

عباسی گفت:20گروه موسیقی و آیینی از نقاط مختلف کشور در پنجمین جشنواره فرهنگ اقوام ایران زمین در گلستان برنامه اجرا می کنند.



وی اظهارداشت: این گروه ها شامل پنج گروه استانی و 15 گروه کشوری هستند که در این دوره جشنواره فرهنگ اقوام برنامه های موسیقی و آئینی خود را اجرا خواهند کرد.

به گفته وی گروه های موسیقی و آیینی محلی گلستان، قزاق، قزلباش رامیان، ذکر خنجر و رقص اوچ دپدی ترکمن، گروه موسیقی کتول، سیستان و بلوچستان، تربت جام، کردستان، آذربایجان و تبریز در این جشنواره به اجرای برنامه می پردازند.

وی ادامه داد: همچنین گروه های موسیقی و آیینی خراسان شمالی، سمنان، چهارمحال و بختیاری، موسیقی و رقص شمشیر عرب، موسیقی خوزستان، گیلان، مازندران، لرستان، بوشهر و فارس از دیگر گروه هایی هستند که تا هشتم مهرماه در جشنواره فرهنگ اقوام ایران زمین در گلستان می نوازند.

جشنواره فرهنگ اقوام ایران زمین از عصر روز سه شنبه پنجم مهرماه در محل نمایشگاههای بین المللی استان گلستان در گرگان آغاز شده و تا هشتم این ماه ادامه دارد.