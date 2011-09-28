نخستین پارک موضوعی زیارت کشور در مشهد افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر عصارنیا ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: افتتاح پارک موضوعی زیارت اقدامی جدید است که در هیچ کجای کشور انجام نشده و فاز اول این پارک همزمان با دهه کرامت به بهره برداری خواهد رسید.

وی گفت: به دلیل کمبود اعتبار تنها فاز اول آن افتتاح خواهد شد و برای احداث فاز اول این پارک تاکنون بالغ بر یک میلیارد تومان هزینه شده است.

عصارنیا با اشاره به بخش های پارک موضوعی زیارت، ادامه داد: این مجموعه بخش های متنوعی را در نظر گرفته که در اولین بخش نمایشگاه مفهومی زیارت برای افراد بالای 18 سال در فضایی 100 متری افتتاح می شود که از کارهای نادر در کشور است.

مدیرعامل سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری مشهد تصریح کرد: دومین بخش مجموعه، گرادیان های نمایش فیلم با ظرفیت 400 متر در حال آماده سازی است که مراحل پایانی کار است و تاکنون 4 فیلم کوتاه برای این قسمت ساخته شده است و بنا است تا فیلم های ساخته شده در خصوص امام رضا(ع) نیز در این قسمت به نمایش درآید.

وی افزود: همچنین المان هایی در چندین مدل از القاب حضرت رضا(ع)، مشاغل قدیم شهر مشهد در داخل پارک نصب شده است.

عصارنیا با بیان اینکه نمایشگاه تجلی آفتاب برای مخاطبان نوجوان و جوان نیز افتتاح می شود، عنوان کرد: در این نمایشگاه 8 داستان از سیره اجتماعی امام رضا(ع) به صورت پرده‌های نقالی به تصویر کشیده شده که توسط نقال برای مخاطبان روایت خواهد شد.

وی با اشاره به فرهنگسرای زیارت بیان کرد: فرهنگسرای زیارت نیز که در ایام دهه کرامت افتتاح می شود، علاوه بر کار موضوعی خود، کارهای عمومی دیگری که در فرهنگسراهای دیگر متداول است را نیز انجام خواهد داد.