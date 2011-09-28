سازمان تبلیغات اسلامی نقش موثری در دفاع مقدس داشته است

به گزارش خبرنگار مهرٰ حجت الاسلام علی دشتکی ظهر چهارشنبه در جمع کارکنان تبلیغات اسلامی استان زنجان افزود: سازمان تبلیغات اسلامی هم در جذب و هم در هدایت افکار عمومی برای پشتیبانی از جنگ نقش بسیار موثری داشته است.

وی افزود: سازمان تبلیغات اسلامی بر اساس آموزه های دینی توانست در هشت سال دفاع مقدس به بهترین شکل به رسالت خود عمل کند.

حجت الاسلام دشتکی با بیان اینکه جهاد در دین مبین اسلام از جایگاه بسیار رفیعی برخوردار است، ابراز داشت: در حدیثی از پیامبر اکرم(ص) آمده است که خدا مبغوض می شود از مردمی که به خانه و خاک وی حمله می شود و وی در مقابل دشمن نمی جنگد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی زنجان با اشاره به اینکه دفاع مقدس یکی از احکام ضروری اسلام است و به مسلمین عزت می بخشد تصریح کرد: هیچ فردی نباید در دفاع از کیان اسلامی کوتاهی کند.

وی ادامه داد: امروز همه باید در دفاع از فرهنگ و در جنگ نرمی که در پیش رو داریم از خود جدیت نشان دهند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان سربلندی ملت ایران را مدیون هشت سال دفاع مقدس عنوان کرد و افزود: امروز اگر ملت ایران در دنیا در مسائل سیاسی به عزت و آبرو دست یافته آن به برکت هشت سال دفاع مقدس است.

حجت الاسلام دشتکی بیداری ملتهای اسلامی را مدیون ایستادگی ملت ایران در مقابل استکبار جهانی دانست و گفت: امروز ملتهای مسلمان منطقه با الگو قرار دادن ایران در صدد تاسیس حکومت اسلامی هستند.