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۶ مهر ۱۳۹۰، ۱۳:۵۵

با کسب اولین پیروزی؛

افغانستان در رده پانزدهم مسابقات والیبال قهرمانی آسیا قرار گرفت

افغانستان در رده پانزدهم مسابقات والیبال قهرمانی آسیا قرار گرفت

تیم ملی والیبال افغانستان با پیروزی برابر ازبکستان در رده پانزدهم مسابقات قهرمانی مردان آسیا قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، هشتمین روز مسابقات والیبال قهرمانی مردان آسیا امروز چهارشنبه با دیدار دو تیم افغانستان و ازبکستان برای تعیین رده‎های پانزدهم و شانزدهم این دوره از رقابت‎ها برگزار شد. در این بازی که در سالن والیبال فدراسیون برگزار شد تیم ملی افغانستان با نتیجه 3 بر یک حریف خود را شکست داد.

پیروزی برابر ازبکستان نخستین پیروزی افغانستان در این دوره از رقابت‎های قهرمانی مردان آسیا بود. افغانستانی‎ها که اولین حضور در مسابقات قهرمانی مردان آسیا را تجربه کردند با کسب این پیروزی در رده پانزدهم آسیا قرار گرفتند و ازبکستان شانزدهم شد. نتیجه کامل دیدار تیم های ملی والیبال افغانستان و ازبکستان به شرح زیر است:

* افغانستان 3 - ازبکستان یک
(27 بر 25)، (23 بر 25)، (25 بر 22) و (25 بر 19)

شانزدهمین دوره رقابت‎های والیبال قهرمانی مردان آسیا روز پنجشنبه با معرفی تیم‎های برتر به پایان می‎رسد.

کد مطلب 1419159

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