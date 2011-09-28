افغانستان در رده پانزدهم مسابقات والیبال قهرمانی آسیا قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، هشتمین روز مسابقات والیبال قهرمانی مردان آسیا امروز چهارشنبه با دیدار دو تیم افغانستان و ازبکستان برای تعیین رده‎های پانزدهم و شانزدهم این دوره از رقابت‎ها برگزار شد. در این بازی که در سالن والیبال فدراسیون برگزار شد تیم ملی افغانستان با نتیجه 3 بر یک حریف خود را شکست داد.

پیروزی برابر ازبکستان نخستین پیروزی افغانستان در این دوره از رقابت‎های قهرمانی مردان آسیا بود. افغانستانی‎ها که اولین حضور در مسابقات قهرمانی مردان آسیا را تجربه کردند با کسب این پیروزی در رده پانزدهم آسیا قرار گرفتند و ازبکستان شانزدهم شد. نتیجه کامل دیدار تیم های ملی والیبال افغانستان و ازبکستان به شرح زیر است:

* افغانستان 3 - ازبکستان یک

(27 بر 25)، (23 بر 25)، (25 بر 22) و (25 بر 19)

شانزدهمین دوره رقابت‎های والیبال قهرمانی مردان آسیا روز پنجشنبه با معرفی تیم‎های برتر به پایان می‎رسد.