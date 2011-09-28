افغانستان در رده پانزدهم مسابقات والیبال قهرمانی آسیا قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، هشتمین روز مسابقات والیبال قهرمانی مردان آسیا امروز چهارشنبه با دیدار دو تیم افغانستان و ازبکستان برای تعیین ردههای پانزدهم و شانزدهم این دوره از رقابتها برگزار شد. در این بازی که در سالن والیبال فدراسیون برگزار شد تیم ملی افغانستان با نتیجه 3 بر یک حریف خود را شکست داد.
پیروزی برابر ازبکستان نخستین پیروزی افغانستان در این دوره از رقابتهای قهرمانی مردان آسیا بود. افغانستانیها که اولین حضور در مسابقات قهرمانی مردان آسیا را تجربه کردند با کسب این پیروزی در رده پانزدهم آسیا قرار گرفتند و ازبکستان شانزدهم شد. نتیجه کامل دیدار تیم های ملی والیبال افغانستان و ازبکستان به شرح زیر است:
* افغانستان 3 - ازبکستان یک
(27 بر 25)، (23 بر 25)، (25 بر 22) و (25 بر 19)
شانزدهمین دوره رقابتهای والیبال قهرمانی مردان آسیا روز پنجشنبه با معرفی تیمهای برتر به پایان میرسد.
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