جواد شمقدری به اهواز سفر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد شمقدری در این جسله اهمیت استان خوزستان برای تمامی مردم و مسئولان را مورد تأکید قرار داد و دغدغه‌مند کردن مسئولان نسبت به حوزه فرهنگ را در شرایط فعلی ضروری دانست.

وی با اشاره به تأثیرگذاری آثار فرهنگی و هنری مناسب در فضای جامعه نقش مدیران فرهنگی و هنری استانی را برای ایجاد فضای نشاط و شادابی جامعه حائز اهمیت قلمداد کرد.



حمایت از فیلمنامه‌های مناسب به ویژه در حوزه دفاع مقدس، ساخت سالن سینما با توجه به الگوی مجتمع های تجاری و سینمایی، حفظ و صیانت از محصولات سینمایی و هنری و اهتمام به سامان دهی حوزه نمایش خانگی و جلوگیری از قاچاق فیلمها در استان ، فعال شدن دفاتر بخش خصوصی در حوزه فعالیت سینمای جوان، تعریف جشنواره‌های موضوعی و منطقه ای در استان خوزستان به ویژه در بحث بازسازی منطقه، پیگیری مسائل مربوط به سینمای دفاع مقدس و برطرف کردن مشکلات شهرک سینمایی دفاع مقدس آبادان و به کارگیری تمام ظرفیت‌های آن از مسائلی بود که معاون امور سینمایی در این جلسه مطرح کرد.

