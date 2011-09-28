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۶ مهر ۱۳۹۰، ۱۳:۲۶

به مناسبت هفته دفاع مقدس/

جواد شمقدری به اهواز سفر کرد

جواد شمقدری به اهواز سفر کرد

صبح امروز معاون امور سینمایی که به مناسبت هفته دفاع مقدس به اهواز سفر کرده است، در جلسه شورای اداری فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خوزستان حضور یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد شمقدری در این جسله اهمیت استان خوزستان برای تمامی مردم و مسئولان را مورد تأکید قرار داد و دغدغه‌مند کردن مسئولان نسبت به حوزه فرهنگ را در شرایط فعلی ضروری دانست.
 
وی با اشاره به تأثیرگذاری آثار فرهنگی و هنری مناسب در فضای جامعه نقش مدیران فرهنگی و هنری استانی را برای ایجاد فضای نشاط و شادابی جامعه حائز اهمیت قلمداد کرد.

حمایت از فیلمنامه‌های مناسب به ویژه در حوزه دفاع مقدس، ساخت سالن سینما با توجه به الگوی مجتمع های تجاری و سینمایی، حفظ و صیانت از محصولات سینمایی و هنری و اهتمام به سامان دهی حوزه نمایش خانگی و جلوگیری از قاچاق فیلمها در استان ، فعال شدن دفاتر بخش خصوصی در حوزه فعالیت سینمای جوان، تعریف جشنواره‌های موضوعی و منطقه ای در استان خوزستان به ویژه در بحث بازسازی منطقه، پیگیری مسائل مربوط به سینمای دفاع مقدس و برطرف کردن مشکلات شهرک سینمایی دفاع مقدس آبادان و به کارگیری تمام ظرفیت‌های آن از مسائلی بود که معاون امور سینمایی در این جلسه مطرح کرد.
 
کد مطلب 1419160

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