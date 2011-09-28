همایش دفاع مقدس در ایلام برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این همایش که جمعی از بسیجیان، فرماندهان گردان های عاشورا و حوزه مقاومت شهید سلیمی ادارات استان حضور داشتند، معاون سیاسی و امنیتی استاندار گفت: افزایش علم و بصیرت و حمایت بی قید و شرط از ولایت فقیه ضامن رهایی از فتنه ها و انحرافات است.

رحمانی با اشاره به اینکه ولایت اصل و اساس انقلاب اسلامی است، افزود: رهبری داهیانه مقام معظم رهبری و اتحاد مردم در ادوار مختلف باعث ایمنی ملت ایران از انحراف بوده و هست.

وی با اشاره به اینکه امروز در صحنه جنگ ابزار دشمن تغییر یافته است، گفت: در دوران دفاع مقدس، جنگ سخت بود اما امروز جنگ نرم با استفاده از شیوه های جدید ارتباطی جایگزین جنگ سخت شده است و مردم باید با این هجمه ها هشیارانه مقابله کرد.

این مسئول عنوان کرد: رشادتهای مردم ایلام در دفاع مقدس بر کسی پوشیده نیست و باید در جهت معرفی ایلام در کشور بیشتر تلاش کرد.