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۶ مهر ۱۳۹۰، ۱۳:۳۷

میرتاج الدینی در پاسخ به مهر:

طرح استیضاح وزیر اقتصاد برای دولت و مجلس چالش برانگیز است

طرح استیضاح وزیر اقتصاد برای دولت و مجلس چالش برانگیز است

معاون پارلمانی رئیس جمهور در رابطه با احتمال استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی به خاطر موضوع جرم اخیر در بانک ها گفت: دولت استیضاح را به صلاح نمی‌داند و علاوه بر ایجاد هزینه برای کشور آن را چالشی دیگر میان دو قوه به شمار می‌آورد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا میرتاج الدینی امروز در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران به سئوال خبرنگار مهر در خصوص آماده شدن طرح استیضاح وزیر اقتصاد و دارایی با امضاء 20 تن از نمایندگان مجلس گفت: موضع دولت این است که پیگیری موضوع پیش آمده در بانک ها از طریق استیضاح صورت نگیرد و البته چنانچه چنین طرحی به مجلس ارائه شود ما نیز با استیضاح کنندگان وارد مذاکره می شویم تا ابهام و سئوالات آنها را قبل از استیضاح پاسخ دهیم.

وی در عین حال گفت: البته در فضای کنونی جامعه و کشور استیضاح را به صلاح نمی دانم زیرا استیضاح هزینه هایی را دارد و می تواند به چالشی دیگر میان دولت و مجلس تبدیل شود.

معاون پارلمانی رئیس جمهور همچنین در پاسخ به سئوالی در خصوص اتفاقی که در شبکه بانکی کشور بوجود آمده گفت: دراین خصوص نیز در جاهایی که لازم بوده و ابهام وجود داشته به مجلسیان اطلاع رسانی شده و به کمیسیون اصل 90 نیز گزارشی از روند این موضوع ارائه گردیده است.

کد مطلب 1419165

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