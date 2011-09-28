استاندارد مطالبه ملی و حق الناس است/ مردم ارتقای کیفیت را خواستار شوند

نظام الدین برزگری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: استانداردسازی و ارتقای کیفیت یک خواسته به حق است و مردم حق دارند که در این زمینه تقاضا داشته باشند.

وی ادامه داد: لازم است به استاندارد به عنوان یک مطالبه ملی که باید تامین شود، نگاه کنیم و اهمیت استاندارد و کیفیت در جنبه های مختلف زندگی را درک کنیم.

رئیس سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران گفت: استاندارد و کیفیت با همه امور و جنبه های زندگی مردم سر و کار دارد و مختص یک حوزه خاص نیست که این امر، اهمیت امر استاندارد را بیش از پیش آشکار می کند.

برزگری اضافه کرد: ارتقای رفاه در زندگی مردم بدون استانداردسازی و ارتقای کیفیت ممکن نیست و باید به این امر توجه کافی داشته باشیم و نقش و جایگاه استانداردسازی و کیفیت را دریابیم.

رئیس سازمان استاندارد یادآور شد: مردم باید ارتقای کیفیت و استانداردسازی را خواستار شوند و این امر را از ما بخواهند تا ما نیز زمینه های این امر را با همکاری دولت فراهم کنیم.