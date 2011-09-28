پنج طرح گاز رسانی روستایی در زنجان به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، معاون بهره برداری شرکت گاز استان زنجان از اختصاص یک میلیارد و 239 میلیون تومان اعتبار از محل اعتبارات شرکت ملی گاز ایران برای این طرح های گاز رسانی خبر داد و گفت: با افتتاح این طرح ها 413 خانوار روستایی دیگر به جمعیت بهره مند از گاز طبیعی استان افزوده می شود.



پرویز نوروزی افزود: از 130 روستای شهرستان ماهنشان در حال حاضر 14 روستا از نعمت گاز طبیعی بهره مند هستند که 30 روستا در دست طراحی و سه طرح نیز در دست اجراست تا 349 خانوار دیگر روستاهای شهرستان ماهنشان بهره مند از این نعمت الهی شوند.

وی از بهره مندی 29 درصد جمعیت روستایی استان زنجان از گاز طبیعی خبر داد و افزود: از 939 روستای استان در حال حاضر 110 روستا به بهره برداری رسیده، 115 روستا در دست اجرا و 182 روستا نیز در دست طراحی است که با بهره برداری از 50 روستای دیگر تا پایان امسال جمعیت روستایی بهره مند از گاز استان به 49 درصد می رسد.

معاون بهره برداری شرکت گاز استان زنجان افزود: گازرسانی به شهر ارمغانخانه اجرای خط انتقال گاز نیروگاه های (3 و 4)، اجرای خط انتقال گرماب ـ زرین رود، مطالعه و طراحی گاز رسانی به شهرهای چورزق، گرماب - زرین رود، مطالعه و طراحی گازرسانی به نیروگاه 1 و 2 و کارخانه سیمان قزل اوزن، مطالعه و طراحی گازرسانی به پری و روستاهای اطراف را از مهمترین پروژه‌های در دست اقدام این شرکت در سال جهاد اقتصادی است.