طرحهای اشتغالزایی ایلام تسهیلات دریافت می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان اعلام شد طرح های که در فاصله سالهای 84 تا 89 در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری بعد از تصویب به بانک ها معرفی شده اند با هماهنگی دستگاههای اجرایی تسهیلات دریافت می کنند.

استاندار ایلام در این جلسه با اشاره به ابلاغ مصوبه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص پرداخت تسهیلات به طرح های مصوب سالهای اخیر گفت: از نظر بانک مرکزی این طرح ها که در سالهای 84 تا 89 به بانک معرفی شده اند و هنوز تسهیلاتی برای اجرای آنها مصوب نشده طرح های نیمه تمام محسوب می شوند و پرداخت تسهیلات به آنها با هماهنگی دستگاههای اجرایی بلامانع است.

زرگوش دبیر کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان نیز در این جلسه گفت: در سال 84 با سفر هئیت دولت به استان هشت هزار میلیارد ریال اعتبار برای اجرای طرح های اشتغالزایی اختصاص یافته که از این میزان تا کنون بانک ها سه هزار میلیارد ریال تسهیلات متقاضیان پرداخت کرده اند.

همچنین در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان اعلام شد به طرح های جدید مصوب و کارشناسی شده در جلسه کارگروه اشتغال که به بانک ها معرفی می شوند در پرداخت تسهیلات محدودیتی در نظر گرفته نشده است.

در پایان جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان 7 طرح اشتغالزایی در بخش کشاورزی با 35 میلیارد ریال اعتبار به تصویب رسید .