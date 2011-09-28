فعالیت مسئولان کرج را به کارگاه عمرانی تبدیل کرده است

مهدی ایران نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در مراسم افتتاح و کلنگ زنی پروژه های شهرداری ماهدشت به مناسبت هفته دفاع مقدس، اظهار داشت: خوشبختانه به واسطه تلاش های صورت گرفته طی ماه های اخیر اقدامات شایسته و مطلوبی برای ارائه خدمت مناسب به مردم صورت گرفته است که امید می رود با تداوم این روند شاهد تحولات چشمگیری در حوزه های مختلف شهرستان باشیم.

وی افزود: تلاش امروز مسئولان برای ارائه خدمات مختلف به مردم حاصل ایثارگری های رزمندگان در طول سالهای به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی به ویژه دوران هشت سال دفاع مقدس است.



ایران نژاد با تاکید بر اینکه یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس باید همواره در ذهن و فکر مردم باقی بماند، تصریح کرد: بی شک دفاع مقدس میراث تمام ناشدنی برای بهره گیری و بهره مندی نسلها و جوانان این مرز و بوم است که باید همواره مورد توجه و دقت نظر قرار گیرد.



بهره برداری از ایستگاه سی. ان. جی شهرداری از محل اعتبارات ملی، بهره برداری از پارک محله ای شهدا با اعتبار 270 میلیون تومان، کلنگ زنی پروژه تعریض جاده ماهدشت به مهرشهر و کلنگ زنی پروژه احداث ایستگاه دوم آتش نشانی از طرح هایی بود که با حضور معاون فنی و عمرانی استاندار البرز، اکبریان نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، شهردار و اعضای شورای شهر ماهدشت و جمعی از مسئولان شهرستان به بهره برداری رسید.

