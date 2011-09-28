زمان برنامه "سلام نوجوان" تغییر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، ناهید عادلیان سردبیر این برنامه گفت: "سلام نوجوان" تنها برنامه نوجوان رادیو ایران به موضوع‌های مختلفی می‌پردازد. در این برنامه کارشناسان حضور دارند.

وی در ادامه افزود: فاطمه آل عباس، آسیه گرجی و رامین جوادپور مجری بازیگران این برنامه نوجوان است. "سلام نوجوان" را جواد فیاضی تهیه و محمد بخشایش نویسندگی کرده است.

- برنامه "گذر هفتم" کاری از گروه جامعه رادیو ایران استکه جمعه‌ها ساعت 17 به سردبیری مرسده بابایی پخش می‌شود. این برنامه روز جمعه هشتم مهر ماه به زندگی مرحوم حاج سیداحمد خمینی می‌پردازد.