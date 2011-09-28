به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب یوسف زاده با اعلام این موضوع عنوان داشت: این جایزه ادبی جشنواره خاصی است، چرا که وابسته به نهاد و ارگان خاصی نیست و همه ساله به صورت خودجوش و گروهی برگزار میشود، نویسندگان دور هم جمع میشوند و برای شهیدی که دست به قلم بوده جشنواره برگزار میکنند و با یک نگاه ارزشی آثار برگزیده ادبیات داستانی را انتخاب میکنند.
وی اظهار داشت: سال گذشته هم جشنواره شهید ملک شامران راه اندازی شد که با الگو گرفتن از جشنواره غنی پور این اتفاق رخ داد تا یاد شهیدان نویسنده برای همیشه زنده نگاه داشته شود.
این نویسنده عنوان کرد: جشنواره شهید غنی پور امسال برای یازدهمین دوره برگزار میشود و از این جهت که جشنوارهای مردمی است، مغتنم است.
یوسف زاده ادامه داد: طی سالهایی که جشنواره غنی پور برگزار شده، آثاری که معرفی کرده آثار خوبی بودهاند که حتی بعدها در کتاب سال هم انتخاب شدهاند و این نشان از دقت نظر گروههای داوری جشنواره است.
سردبیر مجله رشد نوجوان با بیان اینکه جا دارد بخشهای دیگر هم به جشنواره غنی پور اضافه شود، گفت: یکی از مشکلات این جشنواره بودجه است که دست برگزارکنندگان را بسته است.
وی افزود: خیلی از داوران و دبیران به احترام شهید غنی پور به صورت افتخاری به این جشنواره میآیند و اگر مشکل هزینه و بودجه نباشد، جشنواره غنی پور میتواند توسعه پیدا کند.
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