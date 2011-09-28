امام جمعه ایلام با خانواده سه تن از شهدای دوران دفاع مقدس دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدارها نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام با اشاره به رشادت های رزمندگان در دوران دفاع مقدس گفت :صبر و استقامت و پایداری مادران و فرزندان شهدا ستودنی و قابل تقدیر است.

حجت الاسلام لطفی افزود: پیروزی و سربلندی انقلاب اسلامی در جهان به برکت خون شهدا و حماسه ها و ایثارگری های آنهاست.

وی بیان داشت: این پیروزی نشات گرفته از قیام سرخ امام حسین (ع) و یارانش است.

شهیدان رشنوادی، نصیری، صالحی که در سالهای 61 و 66 در مناطق عملیاتی شاخ شمیران، عملیات نصر 8 و کوشک به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.

حجت الاسلام لطفی در دیدار با مدیران زندانهای استان نیز افزود: فلسفه وجود زندان ها در دین مبین اسلام و جمهوری اسلامی ایران اصلاح و تربیت اصولی زندانیان است.

امام جمعه ایلام با اشاره به ارتقاء وضعیت فرهنگی زندانها پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران گفت: زندانیان را باید بر اساس نوع جرم از هم تفکیک کنند تا این افراد ضمن استفاده از کلاسهای آموزشی و فرهنگی پس از پایان دوران محکومیت به عناصری مفید در جامعه تبدیل شوند.

موسوی، مدیرکل زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی استان ایلام هم در ابتدای این دیدار گزارشی از عملکرد زندانها در بخش های مختلف ارائه کرد.