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۶ مهر ۱۳۹۰، ۱۳:۵۸

عرب:

شش هزار دانش آموز در منطقه سامان سال تحصیلی جدید را آغاز کردند

شش هزار دانش آموز در منطقه سامان سال تحصیلی جدید را آغاز کردند

سامان - خبر گزاری مهر: رئیس آموزش پرورش منطقه سامان استان چهار محال و بختیاری از ورود شش هزار دانش آموز به کلاسهای درس خبر داد.

حمزه عرب در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه شش هزار دانش آموز در منطقه سامان سال تحصیلی جدید را آغاز کردند، اظهار داشت: این تعداد دانش آموز در مقاطع ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان و پیش دانشگاهی مشغول به تحصیل شدند.

وی افزود: سه کمیته تبلیغات پشتیبانی و سازمان دهی معلمان به منظور هرچه با شکوه تر برگزار شدن بازگشایی مدارس تشکیل شده است.

رئیس آموزش پرورش منطقه سامان استان چهار محال و بختیاری با اشاره به اینکه بازگشایی مدارس همزمان با هفته دفاع مقدس است، اذعان داشت: در تمامی مدارس منطقه سامان آذین بندی و سنگربندی به منظور گرامیداشت یاد و خاطره هشت سال دفاع مقدس انجام گرفته است.
 

کد مطلب 1419188

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