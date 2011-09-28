حمزه عرب در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه شش هزار دانش آموز در منطقه سامان سال تحصیلی جدید را آغاز کردند، اظهار داشت: این تعداد دانش آموز در مقاطع ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان و پیش دانشگاهی مشغول به تحصیل شدند.

وی افزود: سه کمیته تبلیغات پشتیبانی و سازمان دهی معلمان به منظور هرچه با شکوه تر برگزار شدن بازگشایی مدارس تشکیل شده است.

رئیس آموزش پرورش منطقه سامان استان چهار محال و بختیاری با اشاره به اینکه بازگشایی مدارس همزمان با هفته دفاع مقدس است، اذعان داشت: در تمامی مدارس منطقه سامان آذین بندی و سنگربندی به منظور گرامیداشت یاد و خاطره هشت سال دفاع مقدس انجام گرفته است.

