زنگ عاطفه ها در کرمان به صدا در آمد

به گزارش خبرنگار مهر، معاون سیاسی و امنیتی استاندار کرمان صبح چهارشنبه در مراسم نواختن زنگ عاطفه ها در مدرسه دخترانه سمیه کرمان تعداد دانش اموزان استان کرمان را 570 هزار نفر عنوان کرد و گفت: کمیته امداد امام خمینی(ره) کرمان 46 هزار دانش آموز را تحت پوشش خود قرار داده است.

جواد کمالی گفت: مهارت‌های گوش دادن، مطالعه و تمرکز حواس از جمله عواملی هستند که می توانند در موفقیت دانش آموزان نقش اساسی ایفا کنند.

کمالی بر لزوم انس گرفتن دانش آموزان با قرآن تاکید کرد و ابراز داشت: این کتاب الهی می تواند همواره راه صحیح را به آدمی نشان داده و وی را از مسیر انحراف نجات دهد.

مدیرکل کمیته‌ امداد امام خمینی (ره) کرمان نیز در این مراسم گفت: استان کرمان بعد از تهران بیشترین کمک را به مردم سومالی کرده و در این زمینه رتبه برتر کشوری را به خود اختصاص داده است.

غلامرضا حسنخانی بر ترویج فرهنگ نیکوکاری در بین احاد جامعه تاکید کرد و ابراز داشت: انجام کارهای خداپسندانه و کمک به انسان های محروم تاثیر مثبتی بر زندگی افراد دارد.



