برنامه مسابقات وزنه برداری قهرمانی جهان در پاریس اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هفتاد ونهمین دوره مسابقات جهانی وزنه برداری 37 روز دیگر (جمعه 13 آبان ماه) با انجام مراسم افتتاحیه در "دیسنی لند" پاریس رسما آغاز می شود ضمن اینکه وزنه برداران نیز از روز شنبه 14 آبان به مدت 9 روز برای معرفی بهترین های اوزان هشتگانه مردان و زنان به رقابت می پردازند.



طبق برنامه اعلام شده اگر مجید عسکری یکی از 8 وزنه بردار نهایی تیم ملی باشد روز یکشنبه 15 آبان روی تخته می رود و سجاد انوشیروانی و بهداد سلیمی هم آخرین وزنه برداران کشورمان خواهند بود که باید روز یکشنبه 22 آبان با دیگر سنگین وزن های دنیا رقابت کنند.



برنامه و ساعت هفتاد و نهمین دوره مسابقات جهانی وزنه برداری در زیر آمده است:

شنبه 14 آبان

رقابت های دسته 56 کیوگرم (تیم ملی در این وزن نماینده ندارد)

یکشنبه 15 آبان

رقابت های دسته 62 کیوگرم (در این وزن مجید عسکری به عنوان تنها نماینده ایران در اردوی تیم ملی حضور دارد)

سه شنبه 17 آبان

رقابت های دسته 69 کیوگرم (تیم ملی در این وزن نماینده ندارد)

پنج شنبه 19 آبان

رقابت های دسته 77 کیوگرم (تیم ملی در این وزن نماینده ندارد)

جمعه 20 آبان

رقابت های دسته 85 کیوگرم (در این وزن کیانوش رستمی و احد سنجابی دو وزنه برداری هستند که در اردوی تیم ملی حضور دارند)

شنبه 21 آبان

رقابت های دسته 94 کیلوگرم (در این وزن اصغر ابراهیمی و سعید محمدپور دو وزنه برداری هستند که در اردوی تیم ملی حضور دارند)

رقابت های دسته 105 کیلوگرم (در این وزن محمدرضا براری و نواب نصیرشلال دو وزنه برداری هستند که در اردوی تیم ملی حضور دارند)

یکشنبه 22 آبان

رقابت های دسته 105+ کیلوگرم (در این وزن بهداد سلیمی و سجاد انوشیروانی دو وزنه برداری هستند که در اردوی تیم ملی حضور دارند)