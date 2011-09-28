آرمین امجدیان به حریف چینی باخت

به گزارش خبرنگار مهر، آرمین امجدیان امروز چهارشنبه در مصاف با "ژانگ ژیاوی" با نتیجه 18 بر 9 شکست خورد و از صعود به دور دوم بازماند. امجدیان چنانچه در این مسابقه برنده می شد، با آلبرتو ملیان آرژانتینی دیدار می کرد.

حسین نهرودی، سرمربی تیم ملی، با ابراز رضایت از عملکرد بوکسور کشورمان گفت: آرمین تمام تلاش خود را کرد اما حریف چینی از او بهتر بود و در نهایت برنده هم شد. امیدوارم دیگر نمایندگان کشورمان در این رقابت ها که در سطح بسیار بالایی در باکو در حال برگزاری است بتوانند به نتایج خوبی دست پیدا کنند.

رضا مرداخانی در وزن 91 کیلوگرم در روز نخست مسابقات مقابل حریف قرقیز به برتری رسیده بود و ایمان طیبی در 52 کیلوگرم با نتیجه 14 بر 10 به نماینده گرجستان باخته بود.

رقابت های بوکس قهرمانی جهان با شرکت 685 بوکسور از 127 کشور جهان از تاریخ 4 تا 18 مهر در سالن نمایش باکوی آذربایجان برگزار می شود. ایران با 9 بوکسور در این رقابت ها که انتخابی المپیک هم هست شرکت کرده است.