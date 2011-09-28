سخنان رئیس جمهور در سازمان ملل برای تثبیت جایگاه ایران بسیار مهم است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی محمد آزاد اظهار داشت: رئیس جمهور اسلامی ایران بخوبی در سفر به نیویورک با سخنرانی شجاعانه در صحن سازمان ملل گفتمان عدالت را به جهانیان نشان داد.

وی سخنان رئیس جمهور در سازمان ملل را برگرفته از اخلاق، دین و ادب در روابط بین الملل و توجه به کشورهای مظلوم جهان دانست و اظهار امیدواری کرد: تحلیل این صحبت ها در آینده نزدیک پیامدهای ارزنده ای برای جمهوری اسلامی خواهد داشت.

وی گفت: طرح کردن سوالات رئیس جمهور ایران از صاحبان نفوذ سازمان ملل، مهر تاییدی بر سیاست های عدالتخواهی ایران اسلامی است.

وی بیداری اسلامی در سه دهه اخیر را بر گرفته از تفکر و سیاست های راهبردی انقلاب اسلامی دانست و افزود: این قبیل اظهارات از سوی رئیس جمهور در دو دوره اخیر سازمان ملل، معرف جامعی از سیاست های عدالتخواهی انقلاب اسلامی در جهان بوده است.

استاندار سیستان و بلوچستان بیان داشت: سخنان صریح و دلسوزانه رئیس جمهور در اعلام موضع قاطعانه جمهوری اسلامی ایران در برابر اعمال ضد بشری و تروریستی آمریکا و اسرائیل و دیگر کشورهای غربی و تشریح افکار سران کج اندیش دنیا که بر مناسبات ناعادلانه در جهان و تسلط بر دنیا تلاش می کنند بود.

وی گفت: شمارش معکوس زوال و نابودی قدرت های سلطه گر در جهان آغاز شده و برای آحاد آزادیخواهان جهان، به ویژه ملت رشید ایران غرور آفرین و ستودنی است.

وی افزود: ایفای نقش شجاعانه و عملی رئیس عالی دولت در احقاق حقوق کشورهای ستمدیده و تشریح و روشنگری وقایع هلوکاست و حادثه تروریستی 11 سپتامبر، پرده از چهره به ظاهر مدافع حقوق بشر آمریکا و دیگر کشورهای متجاوز و مداخله گر در امور سایر کشورها کنار زد و مسببان استعمار و برده داری و مدعیان دروغین دموکراسی و آزادی را یک بار دیگر به جهانیان معرفی کرد.

آزاد خروج نمایندگان تعدادی از کشورهای مدعی دمکراسی هنگام سخنان رئیس جمهور اسلامی ایران را امری خلاف شعار آنها ارزیابی و اظهار داشت: این امر لطمه بزرگی به کشورهای مدعی دموکراسی و عاملی مهم در تقویت و سرعت بخشیدن به بیداری اسلامی می شود.