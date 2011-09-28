نمایشگاه مطبوعات فرصتی برای شناخت مخاطبان واقعی رسانه است

به گزارش خبرگزاری مهر، مریم پرو یامین با یادآوری اینکه نوآوری یکی از ویژگی‌های نمایشگاه مطبوعات است، افزود: نگاه بدیع و نو باید در نمایشگاه مطبوعات وجود داشته باشد و به مقوله رسانه و مطبوعات کشور از زاویه ابتکارها و خلاقیت‌ها توجه شود.

این فعال عرصه روزنامه‌نگاری دومین ویژگی نمایشگاه مطبوعات را فراهم کردن فرصتی برای بیان عملکرد رسانه‌ها دانست و یادآور شد: نمایشگاه مطبوعات برای اهالی رسانه و مخاطبان، یک کارنامه کاری تلقی می شود و با توجه به اینکه سرعت، دقت و صحت حرف نخست را در فضای رسانه ای کشور می زند می توان نگاه درستی به عملکرد رسانه های کشور در این نمایشگاه داشت.

پور یامین تاکید کرد: سرعت کار رسانه شناسایی قوت ها و ضعف ها را تقریبا غیر ممکن می کند افزود: برگزاری نمایشگاه مطبوعات می‌تواند فرصتی مناسب برای شناسایی نقاط قوت و ضعف عملکرد یکساله مطبوعات و خبرگزاری‌ها باشد.

سخنگوی انجمن روزنامه نگاران مسلمان بررسی عملکرد رسانه ها در طول یکسال فعالیت آنها را از دیگر دستاوردهای نمایشگاه مطبوعات عنوان و اظهار امیدواری کرد رسانه ها در نمایشگاه امسال حضور پرشوری داشته باشند.

پور یامین همچنین سومین ویژگی نمایشگاه مطبوعات را فراهم کردن مجالی برای بررسی بازتاب فعالیت های رسانه ای در مخاطبان برشمرد و گفت: به عنوان نمونه می توان در حوزه فعالیت‌های سیاسی، بازتاب فعالیت‌های صورت گرفته را در نظر مخاطبان سنجید و بر اساس نتایج بدست آمده برای آینده برنامه‌ریزی کرد.

سخنگوی انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان تاکید کرد: نمایشگاه مطبوعات تنها ویترینی برای نمایش محصولات رسانه‌ای نیست بلکه جایگاهی برای بررسی نتایج فعالیت‌های یک‌ساله رسانه‌ها است.

وی با یادآوری اینکه متاسفانه نمایشگاه مطبوعات در دوره‌هایی تحت تاثیر جریان‌های سیاسی بوده تصریح کرد: اقشار مختلفی هر ساله از نمایشگاه مطبوعات بازدید کرده و رسانه‌های مختلف را رصد می کنند از این رو نمی توان قشر خاصی را مخاطب نمایشگاه مطبوعات دانست.

به عقیده پوریامین، به دلیل هدف‌گذاری نادرست در دوره‌های گذشته، امروز در حوزه شناسایی مخاطبان نمایشگاه مطبوعات دچار سردرگمی شده‌ایم که البته امیدواریم با هدف‌گذاری صحیح در هجدهمین نمایشگاه مطبوعات مخاطبان واقعی نمایشگاه مشخص شوند.

نمایشگاه بین‌المللی مطبوعات و خبرگزاری‌ها از سوم تا دهم آبان ماه سال جاری در تهران برگزار می‌شود.