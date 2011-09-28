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۶ مهر ۱۳۹۰، ۱۴:۳۲

290 طلبه به مدارس استان سمنان اعزام شدند

290 طلبه به مدارس استان سمنان اعزام شدند

شاهرود - خبرگزاری مهر: کارشناس اعزام مبلغ اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان از اعزام 290 طلبه همزمان به آغاز مهر به مدارس این استان خبر داد.

محمد علی سلمانی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در شاهرود افزود: این تعداد مبلغ در 335 مدرسه مشغول به خدمت شدند.

وی اقامه نماز جماعت، ترغیب جوانان برای اقامه نماز و پاسخگویی به احکام شرعی را از مهمترین وظایف روحانیان اعزامی به مدارس برشمرد.

سلمانی نژاد اظهار داشت: این اقدام به منظور استفاده از ظرفیت حوزه های علمیه در جهت تعمیق و گسترش مبانی انجام گرفته است.
 
کارشناس اعزام مبلغ اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان اضافه کرد: مهمترین رویکرد حضور روحانیان درمدارس رفع شبهات دینی، اعتقادی و مقابله با جنگ نرم دشمن است.
 
کد مطلب 1419198

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