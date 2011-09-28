290 طلبه به مدارس استان سمنان اعزام شدند

محمد علی سلمانی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در شاهرود افزود: این تعداد مبلغ در 335 مدرسه مشغول به خدمت شدند.

وی اقامه نماز جماعت، ترغیب جوانان برای اقامه نماز و پاسخگویی به احکام شرعی را از مهمترین وظایف روحانیان اعزامی به مدارس برشمرد.



سلمانی نژاد اظهار داشت: این اقدام به منظور استفاده از ظرفیت حوزه های علمیه در جهت تعمیق و گسترش مبانی انجام گرفته است.



کارشناس اعزام مبلغ اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان اضافه کرد: مهمترین رویکرد حضور روحانیان درمدارس رفع شبهات دینی، اعتقادی و مقابله با جنگ نرم دشمن است.

