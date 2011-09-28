3 انتصاب جدید در دانشگاه تهران/ معرفی مدیرکل امور مالی دانشگاه تهران

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس دانشگاه تهران طی حکمی محمدرضا قاسمی را به عنوان مسئول راه‌ اندازی پردیس هشتگرد دانشگاه تهران منصوب کرد. قاسمی پیش از این مدیرکل پشیبانی و طرح‌های عمرانی دانشگاه تهران بود.

سید جواد ثقفی - عضو هیئت علمی دانشکده معماری دانشگاه تهران نیز طی حکمی از سوی فرهاد رهبر به عنوان مدیرکل پشتیبانی و طرح‌های عمرانی دانشگاه تهران منصوب شد.

در ادامه انتصابات جدید در دانشگاه تهران، رئیس این دانشگاه طی حکمی فریدون علی‌یاری معاون اداری مالی پردیس هنرهای زیبا را به عنوان مدیرکل امور مالی دانشگاه تهران منصوب کرد.

پیش از این ساسان مهرانی عهده‌دار مسئولیت مدیرکلی امور مالی دانشگاه تهران بود.

تودیع و معارفه مدیران دانشگاه تهران امروز طی مراسمی با حضور سیدمحمد مقیمی معاون اداری مالی دانشگاه تهران، دکتر عموعابدینی معاون پژوهشی دانشگاه تهران، دکتر عاملی معاون طرح و برنامه، محمود کمره‌ای رئیس پردیس دانشکده‌های فنی، دکتر عزیزی رئیس پردیس هنرهای زیبا و دکتر موسوی معاون بین الملل دانشگاه تهران در محل تالار بعثت این دانشگاه برگزار شد.