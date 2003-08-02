بيش از 697 ميليارد ريال سهم و حق تقدم مبادله شد

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، در هفته گذشته 95 ميليون و 881 هزار و 701 سهم و حق تقدم در 25 هزار و 273 نوبت براي 16 هزار و 534 نفر خريداري شد كه اين تعداد سهم و حق تقدم نسبت به هفته قبل از ان 53/40 درصد رشد داشت.

شاخص قيمت كل با 46/998 واحد افزايش به 12/9596 واحد رسيد. شاخص قيمت در تالار اصلي با 37/1087 واحد رشد به 19/9655 واحد و در تالار فرعي با 55/291 واحد بالغ شد.

شاخص قيمت مالي در معاملات هفته گذشته را حدود 12/1404 واحد رشد به 39/14533واحد و شاخص قيمت صنعت با 58/961 واحد افزايش به 83/9110واحد رسيد.

شاخص شاخص بازده نقدي كل با 29/51 واحد افزايش به 38/3855 واحد و شاخص قيمت و بازده نقدي با 40/2595 واحد رشد به 48/22380واحد افزون شد.

ميانگين موزون 50 شركت فعال تر در بورس اوراق بهادار تهران با 56/110واحد رشد به 09/697واحد و ميانگين ساده با 92/1313واحد افزايش به 54/15829ريال رسيد.

